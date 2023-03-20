Отношения между Арменией и США имеют большой потенциал для развития, но для этого требуются время и последовательные усилия - Макунц

Об этом в интервью Азатутюн ТВ заявила посол Армении в США Лилит Макунц, отвечая на критику о том, что предпринимаемых Арменией шагов для союзнических отношений с США недостаточно и что нужно делать больше.

По словам Макунц, двусторонние отношения Армения-США имеют большой потенциал для развития, но это требует времени и последовательных усилий в разных направлениях.

На вопрос о том, видит ли она перспективу того, что отношения между Арменией и США, которые сейчас называют друг друга дружественными странами, выйдет на уровень стратегического партнерства, посол ответила так: «Я считаю, что любой представитель Республики Армения, работающий в любой столице, старается приложить максимум усилий для развития, углубления отношений, служить не только двустороннему взаимовыгодному сотрудничеству, но и высшим интересам Республики Армения. И Республика Армения в настоящее время прилагает максимальные усилия, также прилагаются двусторонние усилия в Соединенных Штатах, как я уже упоминала. А то, к чему приведет это сотрудничество, я на данный момент оценить не могу».