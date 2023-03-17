«Возможно, Мария Захарова сама последует своему совету, прочтет и убедится, что Никол Пашинян сказал правильно» - Виген Хачатрян

«Возможно, Мария Захарова сама последует своему совету, прочтет и убедится, что Никол Пашинян сказал правильно», - так провластный депутат Виген Хачатрян отреагировал на заявление официального представителя МИД России, касающееся премьер-министра Армении.

Пашинян на этой неделе заявил, что гарантом безопасности Нагорного Карабаха теперь является Российская Федерация. Вчера касаясь этого заявления, Мария Захарова посоветовала еще раз прочитать текст трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

Хотя в тексте заявления, подписанного руководителями Армении, России и Азербайджана, нет прямого упоминания о том, что Россия является гарантом безопасности Нагорного Карабаха, однако депутат правящей фракции Виген Хачатрян также убежден, что это становится понятным при его прочтении. «Очень спокойно можно это понять. Это вопрос желания. Возможно, Марии Захаровой трудно понять эту истину. Это ее личная проблема», - сказал он.

Секретарь оппозиционной фракции «Честь имею» Тигран Абраамян считает необоснованными утверждения властей о том, что Россия является гарантом безопасности Карабаха. Абраамян убежден, что власти Армении долгое время возлагали ответственность за все события, происходящие в Карабаха, на Россию, пытаясь переложить с себя ответственность.

«Я считаю, что и согласно этому документу, и с учетом того, что в Арцахе [Нагорном Карабахе – ред.] проживает часть армянского народа, на Армению должна быть возложена гораздо большая ответственность в плане безопасности и других функций, чем можно предположить со стороны вторых и третьих стран. Если Россия возьмет на себя дополнительные гарантии безопасности, это, естественно, будет хорошо», - сказал Абраамян.

«Зафиксировано, что гарантом безопасности Нагорного Карабаха является Российская Федерация». Выступая с этим заявлением в ходе состоявшейся в начале недели пресс-конференции, Никол Пашинян подчеркнул, что Армения не отказывается, но из-за поражения в войне не может в полной мере выполнять функцию гаранта безопасности.

На той же пресс-конференции Пашинян коснулся отношений между Ереваном и Москвой и сказал, что в них нет кризиса.

Хотя власти Армении отрицают утверждения о кризисе в отношениях Ереван-Москва, секретарь фракции «Честь имею» убежден, что напряженность очевидна, об этом свидетельствуют упреки, звучащие из Москвы в адрес Еревана и наоборот. «В противном случае не было бы так долго столь жесткой риторики по отношению друг к другу по вопросам разного характера», - сказал он.

По мнению Абрамяна, ухудшение отношений с Россией не может хорошо сказаться на Армении еще и в том смысле, что Россия является одним из игроков в регионе. Представитель МИД России также обвинила Ереван в смене курса.

Провластный депутат Виген Хачатрян опроверг это заявление. «Власти Армении обязаны служить интересам Республики Армения и нашего народа, что они и делают. Исходя из необходимости обслуживать эти интересы, строятся соответствующие отношения, принимаются обязательства», - сказал он.

Судя по всему, у Еревана и Москвы будет возможность обсудить сложные вопросы в начале следующей недели. Министры иностранных дел Арарат Мирзоян и Сергей Лавров встретятся в Москве 20 марта.

По информации российской стороны, министры обсудят дальнейшие шаги, направленные на развитие двустороннего сотрудничества и укрепление взаимодействия, в том числе в рамках ОДКБ. В центре обсуждений будут региональные вопросы, в том числе Нагорный Карабах.

Сегодня в Национальном собрании заместитель министра иностранных дел Паруйр Ованнисян сообщил, что на встрече в Москве министры иностранных дел также обсудят вопрос миссии Евросоюза, размещенной на армяно-азербайджанской границе. Ранее Москва расценила размещение европейской миссии в Армении как попытку вытеснить Россию из региона. Ереван это отрицает, подчеркивая, что цель гражданской миссии ЕС в составе 100 человек – способствовать стабильности.