«Должны быть запущены международные механизмы возвращения армян из Гадрута, Шуши и других районов Нагорного Карабаха»

Об этом сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он проинформировал, что дал поручение МИД начать официальные переговоры на эту тему с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев.

Подчеркнув, что этот международный механизм определен трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, Пашинян отметил, что он еще не запущен.

В пункте 7 трехстороннего заявления говорится: «Внутренне перемещённые лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев».

«Кстати, представители армян из Баку, Ширвана, Сумгаита, Кировабада, Ханлара, Шамхора, Нахиджевана и других районов Азербайджана, которые подверглись этническим чисткам, также обращаются к государственным властям, сетуя, почему мы не поднимаем вопросы их прав на возвращение в свои дома в сопровождении международных миротворческих сил. Проблема заключается в том, что пункт 7 трехстороннего заявления от 9 ноября относится только к беженцам и вынужденным переселенцам Нагорного Карабаха и непосредственно прилегающих к нему районов, но это, конечно, не является препятствием для представителей подвергшегося этническим чисткам армянства тех или иных районов самоорганизовываться и защищать свои имущественные права, право на возвращение и другие права в международных судах», - заявил Пашинян.

Премьер-министр Армении также сообщил, что Ереван получил новые предложения Азербайджана по мирному договору, отметив, что они вступили в 4-й раунд обсуждения проекта договора.

«Мы обсудим и представим наши замечания в ближайшее время», — сказал Пашинян, не сообщив подробностей. Он лишь подчеркнул, что власти Армении остаются верными мирной повестке и не отступят от нее.