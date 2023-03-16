Алиев и Эрдоган обсудили процесс переговоров по мирному договору с Арменией

Об этом сообщает азербайджанский новостной сайт «АПА».
Согласно сообщению, «в ходе беседы также был проведен обмен мнениями о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и переговорном процессе по мирному договору».
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил процесс переговоров по мирному договору с Арменией.
Об этом сообщает азербайджанский новостной сайт «АПА».
Согласно сообщению, «в ходе беседы также был проведен обмен мнениями о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и переговорном процессе по мирному договору».