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Алиев и Эрдоган обсудили процесс переговоров по мирному договору с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил процесс переговоров по мирному договору с Арменией.

Об этом сообщает азербайджанский новостной сайт «АПА».

Согласно сообщению, «в ходе беседы также был проведен обмен мнениями о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и переговорном процессе по мирному договору».

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