Евросоюз призывает Армению и Азербайджан воспользоваться «исторической возможностью»

«Мы призываем лидеров двух стран воспользоваться исторической возможностью для окончательного урегулирования этого конфликта и вернуться к содержательному диалогу», — заявил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархей в ходе пленарного заседания Европарламента, посвященного отношениям между Баку и Брюсселем.

«Многие важные вопросы требуют безотлагательного решения», — подчеркнул комиссар.

Вархей выразил полную поддержку усилиям главы Европейского совета Шарля Мишеля, направленным на диалог между лидерами Азербайджана и Армении по всем вопросам, связанным с мирным процессом, включая будущее мирное соглашение и делимитацию границы.

Как подчеркнул еврокомиссара, Евросоюз направил в Армению миссию (EUMA) «для снижения напряженности и поддержки мирного процесса».

«Это важный шаг для укрепления стабильности и усиления роли Европейского союза в регионе», — сказал Вархей.