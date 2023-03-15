Заявление Пашиняна о «пятой колонне» «может вызвать деморализацию, ударить по армии»

Заявление премьер-министра Никола Пашиняна о «пятой колонне» со вчерашнего дня вызвало много вопросов: кого он имел в виду, что именно сделали упомянутые премьер-министром люди, что это привело к такому исходу войны, о каких фактах он говорил и где их взял?

«Мы потерпели поражение в войне, потому что в нашей армии действовала пятая колонна. Таково мое убеждение в результате анализа ряда фактов», - сказал премьер на вчерашней пресс-конференции.

Прокуратура в ответ на запрос Радио Азатутюн лишь сообщила, что в 2020-2022 годах в следственном департаменте Службы национальной безопасности (СНБ) расследовалось 20 дел о государственной измене. 13 из них в отношении 22 человек направлены в суд. Семь уголовных производств в отношении 34 человек находятся на этапе расследования. Все ли 56 дел относятся к периоду войны или также к двум послевоенным годам, в прокуратуре не пояснили, но сообщили, что на данный момент по делам о государственной измене нет вступившего в законную силу приговора.

Речь идет о внутренних кознях по наущению извне - МО

Так откуда же взялись эти факты у премьер-министра? Директор СНБ, в ведении которого эти дела расследовались и расследуются, сегодня отказался отвечать на этот вопрос? А выступление министра обороны было общим, без конкретных примеров. Он сказал, что каждый день давалась неверная информация, в том числе в пользу врага. Сурен Папикян считает, что это было сделано по внешнему наущению.

Кто возглавлял указанную премьер-министром «пятую колонну»? Министр обороны сказал, что не может говорить о лидерах, затем призвал дождаться приговоров.

«Конечно, мы также должны учитывать презумпцию невиновности каждого. Когда суд вынесет решения, всем нам станет ясно, кто те люди, которые изнутри ослабили нашу армию. Речь идет о внутренних кознях по наущению извне. Но, дорогой народ, я не могу сообщить вам данные о какой-либо измене, о каком-либо уголовном деле, о каком-либо лице, о какой-либо стране, в том числе о гражданах Армении, являющихся по духу «пятой колонной», которые не направляются какой-либо страной, я ими не владею», - сказал Сурен Папикян.

На вопрос Радио Азатутюн, разве не было таких случаев и в прошлом и «почему это случилось при вашем правлении, если в прошлом, например, в войне из-за этого не проигрывали, а премьер-министр говорит о проигрыше в войне», Сурен Папикян ответил: «Я не могу сказать, почему это произошло, я говорю о тех явлениях, которые угрожали безопасности нашей страны, я не говорю о большем».

Реакция оппозиции

Анна Григорян от оппозиции назвала вчерашнее выступление Пашиняна безответственным. По ее словам, после этого премьер-министр должен был привести факты, назвать имена, указать случаи, но он ничего из этого не сделал.

«Политическое руководство в очередной раз пытается переложить свою ответственность на плечи других. Правда, других нет, кто эти люди, можно просто свалить всю вину на какую-то существующую «пятую колонну», но не конкретизировать, о чем идет речь. Если речь идет об отдельных лицах, совершивших измену, то есть расследования, есть судебные дела, и пусть они доказываются. Да, могли быть предатели, и эти предатели должны быть наказаны самым суровым образом, но недопустимо, чтобы отдельные случаи измены проецировались на всю армию», - сказала Григорян.

Депутат фракции «Айастан» считает голословные заявления прямым ударом по армии.

«У нас не было проблем с оружием, у нас не было проблем с человеческими ресурсами, и единственная причина, из-за которой мы потерпели поражение, — это «пятая колонна», и в этом же контексте он говорит об опасности новой, очень большой эскалации. Если такая эскалация произойдет завтра, как младшие военные будут подчиняться своим старшим командирам, если они не знают, являются ли их коллеги теми представителями или нет? То есть, в армии будет серьезнейшая атмосфера недоверия», - отметила депутат.

Министр обороны считает, что следует говорить о пробелах. «Мы должны знать, какие у нас есть проблемы, и искоренять эти проблемы», - сказал он.

Если обоснования не будут представлены, нужно инициировать процедуру импичмента

После вчерашнего заявления премьер-министра политолог Арман Григорян потребовал, чтобы парламентская комиссия по обороне расследовала утверждение Пашиняна о существовании «пятой колонны» в вооруженных силах во время 44-дневной войны и начала процедуру импичмента, если не будут представлены обоснования.

«Мы имеем дело с заявлением, которое может вызвать деморализацию в вооруженных силах, которое может быть воспринято вооруженными силами как попытка сделать из них козла отпущения. Человек, не осознающий или игнорирующий эти опасности, не может продолжать занимать должность главы государства», - отметил он.

«Эти предательства - что это, если не пятая колонна?»

Радио Азатутюн поинтересовалось у члена комиссии по обороне, депутата правящей фракции «Гражданский договор» Армена Хачатряна, собираются ли они начать расследование. Он не смог точно ответить на этот вопрос. В качестве обоснования заявления премьера представители его политической команды говорят, что именно во время войны были военнослужащие, которые распускали слухи о сдаче земель и бессмысленности борьбы, тем самым деморализуя армию.

«Эти предательства - что это, если не «пятая колонна»? Сейчас премьер-министр делает политическое заявление, говорит свое мнение, но для обвинения людей нужен уже судебный акт. Конечно, если есть политическое заявление, значит, это заявление будет стремиться превратиться в судебный акт. Да, вначале бывают мнения, потом судебный акт... вначале бывает мнение, подозрение, которое ведет к правовым процессам, а в конце к новому судебному акту», - сказал депутат.

Что касается импичмента, предложенного в случае необоснованности заявления Пашиняна, то однопартиец премьер-министра его исключил.