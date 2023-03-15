Давид Гюрджинян назначен и.о. ректора университета им. Брюсова: Студенты вновь бастуют

Вчера Министерство юстиции сформировало временный совет университета из трех членов: министра образования, науки, культуры и спорта Жанны Андреасян (председатель совета), заместителя министра юстиции Арменуи Арутюнян, заместителя руководителя аппарата премьер-министра Заруи Матевосян. Последние же назначили Давида Гюрджиняна.

Министерство образования, науки, культуры и спорта уточнило, что Гюрджинян был назначен врио до избрания ректора в соответствии с уставом фонда и утверждения результатов выборов ректора учредителем.

Должность ректора вуза остается вакантной с января. Кризис управления в Брюсовском университете назрел после избрания ректора 9 декабря 2022 года. На выборах были выдвинуты кандидатуры действующего ректора Карине Арутюнян и Давида Гюрджиняна. Последний проиграл Арутюнян с разницей в четыре голоса. Несмотря на это, до сих пор Карине Арутюнян не может взять на себя полномочия главы вуза, поскольку председатель Попечительского совета не подписал протокол выборного заседания.

Через несколько недель после выборов Генеральная прокуратура объявила о возбуждении уголовного дела по фактам хулиганства во время выборов ректора и фальсификаций во время заседания Попечительского совета. В результате процесс назначения ректора был приостановлен.

Протокол выборного заседания должен был подписать председатель совета, а председателем совета был вице-премьер Амбарцум Матевосян, который был освобожден от занимаемой должности через три дня после выборов вместе с министром образования Ваграмом Думаняном.

На данный момент в университете идет забастовка: студенты выступают против назначения Гюрджиняна, считая, что весь этот процесс был незаконным, чтобы не избрать Карине Арутюнян, которая против слияния университета им. Брюсова и Педагогического университета. В отличие от нее Давид Гюрджинян выступает за проект объединения двух вузов.

В Министерстве образования, науки, культуры и спорта утверждают, что назначение исполняющего обязанности ректора никак не связано с процессом укрупнения вузов, подчеркивая, что вопрос об объединении Брюсовского университета на данный момент не обсуждается.

По мнению министерства, утверждение о том, что существует опасность ликвидации университета, также не соответствует действительности. В министерстве заявляют, что «такое полномочие запрещено законом».

Ереванский государственный университет языков и социальных наук имени В. Я. Брюсова действует в Ереване с 1935. Университет выпускает специалистов русского, английского, французского, немецкого и других языков, прикладной психологии, истории, политологии, регионоведения и других гуманитарных наук.