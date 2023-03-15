В Ереване и Степанакерте опровергли сообщения Азербайджана об обстрелах

«Распространенное Министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что подразделения ВС РА 15 марта с 00:10 до 02:30 часов якобы вели огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы, не соответствует действительности», - говорится в сообщении.

Военные власти Нагорного Карабаха также опровергли сообщение Азербайджана об обстрелах.

«Распространенное Министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что якобы подразделения Армии обороны 15 марта периодически вели огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных на оккупированных территориях Мартунинского и Аскеранского районов Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.], является очередной дезинформацией», - говорится в сообщении оборонного ведомства Нагорного Карабаха.