Пашинян утверждает, что системной коррупции нет, Иоаннисян отвечает: системной нет, но повсеместная есть

«Что может означать, что, да, коррупции стало больше, но, если бы это была системная коррупция, не было бы выявленных случаев, и тогда эта системная коррупция означала бы, что у меня с этого есть доля», - сказал Пашинян.

Координатор Союза информированных граждан Даниэль Иоаннисян, комментируя это заявление, заметил, что такой коррупции, как была до 2018 года, нет, но существует повсеместная коррупция, даже в высоких государственных звеньях.

«Мы видим, что на должность председателя Антикоррупционного суда назначается, человек, который ездил в фиктивные командировки на сотни дней, за что получал деньги из бюджета, потом эти деньги были возвращены, чтобы избежать судебного преследования. Мы видим, что существует очень лояльное отношение ко многим явлениям», - сказал Иоаннисян.

Вчера журналисты спросили премьер-министра о недвижимости, приобретенной членами его политической команды. Например, журналисты поинтересовались, как министру обороны Сурену Папикяну удалось прошлым летом купить недвижимость в Ереване размером 165 квадратных метров за 168 тысяч долларов, в то время как эта недвижимость на рынке стоит 412 тысяч долларов.

Пашинян ответил, что с 2018 года 25 тысяч человек в Армении приобрели недвижимость, используя возврат подоходного налога. Премьер-министр подчеркнул, что чиновники представляют отчет о своих финансовых ресурсах и даже по своим расходам.

Глава правительства напомнил журналистам и руководителям СМИ: «Очень хорошо, давайте посмотрим, например, какие дома приобрели руководители СМИ. С прошлого года я также хотел продать нашу квартиру, чтобы я мог воспользоваться этим, если можно, но мне пока это не удалось. Нет необходимости давать поручения правоохранительным органам, но, если вам это нужно, я прямо поручаю: проверьте все данные», - заявил Пашинян.

Журналист напомнил, что квартира была приобретена у строительной компании бывшего депутата от Республиканской партии Армении, сын которого проходил по уголовному делу об уклонении от службы, но потом дело было прекращено, а партия «Гражданский договор» назначила его сначала исполняющим обязанности главы общины Джермук, а потом и главой этой общины.

Пашинян парировал: «А что это меняет в этом разговоре?»

Комментируя это, Даниэль Иоаннисян сказал: «Сурену Папикяну делается скидка на цену квартиры на 50-100 миллионов драмов. Вам бы сделали скидку на 50-100 миллионов драмов? Кому из слушателей Радио Азатутюн сделали бы скидку в размере 50-100 миллионов драмов? Никому. Бесплатным бывает только сыр в мышеловке».