Армения опустилась на одну позицию в индексе свободы Freedom House

В своем ежегодном отчете «Свобода в мире» престижная международная правозащитная организация констатирует, что Армения все еще «находится в важном переходном процессе и серьезно страдает» от последствий 44-дневной войны после антиправительственных протестов 2018 года и смены власти.

Организация напоминает о прошлогоднем кровавом событии – сентябрьском нападении азербайджанских вооруженных сил, в результате которого погибло около 200 армянских военнослужащих и более 293 получили ранения, были убиты 3 мирных жителя, еще 20 военнослужащих попали в плен.

«Согласно достоверным данным официальных сводок, азербайджанские войска совершили военные преступления», — сообщает структура, которая в те дни в специальном заявлении осудила нападения Азербайджана и призвала администрацию Алиева немедленно прекратить смертоносные посягательства на территории Армении.

Выполнению некоторых обещаний мешают проблемы в сфере безопасности

Касаясь внутренних проблем Армении, авторы доклада напоминают, что правительство Пашиняна пообещало решить застарелые проблемы, в том числе системную коррупцию, непрозрачную политическую систему, несовершенную избирательную систему, слабое состояние в плане верховенства закона. По данным Freedom House, вызовы безопасности Армении мешают выполнению некоторых обещаний.

Авторы доклада сослались на очередное обещание премьер-министра Армении отделить бизнес от политики и заявили, что тем не менее два богатых бизнесмена получили депутатский мандат по списку возглавляемой Пашиняном партии.

Freedom House упоминает имя другого члена партии Пашиняна, Ваагна Овакимяна, и подчеркивает, что его избрание на должность главы Центральной избирательной комиссии вызвало обеспокоенность гражданского общества в контексте независимости и нейтралитета ЦИК.

Избирательное применение закона

По данным правозащитной организации, отношения между политиками, государственными служащими и бизнесменами в Армении исторически влияли на политику и способствовали избирательному применению закона.

«В отношении высокопоставленных чиновников редко проводятся расследования, несмотря на явные доказательства неправомерного использования ими своего служебного положения», — подчеркивают авторы документа, в то же время отмечая, что после прошлогодних выборов в органы местного самоуправления власти возбудили уголовные дела в отношении ряда выборных деятелей оппозиции, что, по мнению правозащитников, имеет политические мотивы.

Авторы доклада также напоминают о решениях, вынесенных в отношении депутатов парламента от оппозиции, согласно которым «вице-спикер законодательного органа и председатель постоянной комиссии были уволены за прогулы».

Шпионская программа

В документе организация также ссылается на отчет, опубликованный группой анализа угроз компании Google в мае прошлого года, согласно которому правительство Армении связано со шпионской программой Predator, которая использовалась для нацеливания на журналистов и оппонентов.

Нагорный Карабах тоже частично свободен

В своем ежегодном отчете «Свобода в мире» организация Freedom House также представила ситуацию в Нагорном Карабахе. В отличие от Азербайджана, считающегося несвободной страной и набравшего всего 9 баллов в процессе измерения политических прав и гражданских свобод, Нагорный Карабах был оценен организацией как частично свободный, набрав 36 баллов.

«Мирное население Нагорного Карабаха подверглось насилию и целенаправленным зверствам со стороны азербайджанских вооруженных сил во время войны 2020 года. Злоупотребления включали атаки с применением кассетных боеприпасов, бомб с белым фосфором и других тяжелых вооружений, которые не различали военные и гражданские цели, в том числе жилые кварталы в основных городах и сельских населенных пунктах», — говорится в отчете международной организации.