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Карабах

Блокирование газопровода является очередным шагом по углублению гуманитарного кризиса – лидер Карабаха

Блокирование 10 марта газопровода, по которому поступает газ из Армении, является очередным шагом по углублению гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе.

Об этом заявил лидер Нагорного Карабаха Араик Арутюнян на внеочередном заседании Совета безопасности региона 12 марта.

Как передает Главное информационное управление аппарата президента Нагорного Карабаха, в ходе заседания были обсуждены «создавшаяся в республике кризисная ситуация и существующие вызовы».

«Президент Арутюнян в очередной раз призвал международную общественность обратить внимание на 91-дневную блокаду народа Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.]. Он подчеркнул, что Республика Арцах пытается оправиться от последствий тяжелой войны 2020 года, но сейчас столкнулась с новыми серьезными вызовами, обусловленными блокадой и применением силы.

Президент республики дал ряд поручений компетентным органам с целью осуществления неотложных и важных мер в связи со сложившейся ситуацией», - говорится в сообщении.

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