На территории Нагорного Карабаха нет военной техники: Ереван опровергает утверждения Баку

В армянском военном ведомстве подчеркивают, что информация не соответствует действительности, еще раз подчеркивая, что на территории Нагорного Карабаха нет подразделений и военной техники ВС Армении.

Сегодня Азербайджан в очередной раз потребовал прекратить «перевозку военных грузов» из Армении в Нагорный Карабах, возложив основную ответственность в этом вопросе на российских миротворцев.

В заявлении Министерства обороны Азербайджана, опубликованного в азербайджанских СМИ, говорится:

«На представленных видеокадрах видно, что военные транспортные средства подразделений Вооруженных сил Армении и незаконных армянских вооруженных отрядов сопровождает боевая машина российского миротворческого контингента, которая также обеспечивает безопасность личного состава, доставляемого на боевые позиции.

Заявляем, что перевозка военных грузов из Армении в Карабахский экономический район Азербайджана должна быть немедленно прекращена, а незаконные армянские вооруженные формирования – разоружены и в кратчайшие сроки выведены с азербайджанской территории.

Командование российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджана, должно осознавать свою ответственность в этом процессе и обязательно выполнять возложенные на него обязательства.

Подобные незаконные действия, которые происходят регулярно, требуют создания погранично-пропускного и контрольно-пропускного пункта Азербайджана в конечной точке азербайджано-армянской границы на Лачинской дороге».