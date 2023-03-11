Аресты по делу о злоупотреблениях во время ковида: Экс-министр «видит тенденцию»

Об этом Радио Азатутюн сообщили в Антикоррупционном комитете.

Вчера правоохранители провели обыск в офисе вице-мэра Еревана, позже Антикоррупционный комитет сообщил, что по делу о злоупотреблениях задержаны 11 человек, в том числе вице-мэр армянской столицы Геворк Симонян.

Задержание Симоняна было в рамках уголовного производства, инициированного по факту злоупотреблений в период ковида, когда он был заместителем министра здравоохранения.

В частности, Симоняну вменяется «неисполнение служебных обязанностей из-за личной заинтересованности, в результате чего законным интересам государства был причинен значительный ущерб».

Согласно комитету, информация об остальных задержанных будет предоставлена позже.

Отмечается, что уголовное дело было возбуждено на основании расследования Счетной палаты.

Депутат правящей фракции «Гражданский договор» Национального собрания Арсен Торосян, занимавший в период пандемии должность министра здравоохранения Армении, сегодня вновь сославшись на аудиторские изучения, заявил, что расследование было проведено «непрофессионалами, людьми без специализированных знаний, при отсутствии многих данных были сделаны выводы, не выдерживающие никакой критики».

Торосян счел странным, что ни он, ни действующий министр (по его информации) до сих пор не были допрошены, подчеркнув, что его многочисленные попытки добиться того, чтобы его допросили, «остались тщетными».

«Я вижу здесь тенденцию, потому что после моего допроса этот фиктивный тезис о том, что кто-то умышленно не выполнял свои обязанности, будет полностью обнулен», — в частности, заявил бывший министр здравоохранения.