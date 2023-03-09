По данным индийской прессы, Армения заказала гаубицы MArG, армянская сторона пока никак не комментирует информацию

По данным СМИ, перед закупкой оружия армянская делегация, отправившаяся в прошлом году в Индию, испытала гаубицы. Однако официальные армянские источники об этом не сообщают.

«Самоходная гаубица MArG 155/39 была снова испытана в присутствии официальных лиц Армении в течение примерно 40 дней, и сделка была заключена на оборонной выставке после того, как она выполнила все нормы огня, установленные армянской армией», - пишет Indian Defence Research Wing.

Осенью прошлого года министр обороны Армении участвовал в выставке индийского оружия DEFEXPO. В ходе визита Сурен Папикян встретился с министром обороны Индии. В то время индийская сторона, по сути, официально подтвердила, что Армения заказала три модели реактивных установок под названием «Пинака», которые в ближайшие два года должны быть перевезены из Дели в Ереван.

Индийская пресса со ссылкой на свои источники утверждала, что военно-техническое сотрудничество может быть расширено за счет приобретения новых вооружений.

В начале этого года в индийской прессе появилась информация о том, что армянская сторона рассматривает возможность приобретения ЗРК средней дальности MR-SAM индийского производства. По данным издания, находящиеся на вооружении армянской армии ЗРК С-125 «Печора» российского производства должны быть заменены ими. Армянская сторона не опровергает и не подтверждает эти сообщения.

Министерство обороны Армении пока не прокомментировало опубликованную в индийской прессе информацию о приобретении индийских гаубиц.

Самоходная гаубица, как сообщает специализированный сайт Indian Defense Research Wing, была разработана за 8 месяцев и была испытана индийской армией.

Согласно индийским источникам, гаубица может производить 10 выстрелов за 3 минуты в условиях интенсивного огня и 42 выстрела за 60 минут с постоянной скоростью.