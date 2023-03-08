Призыв Евросоюза к Азербайджану означает, что вопрос вошел в политическую повестку структуры – Ара Казарян

«Европейский союз по-прежнему обеспокоен тем, что продолжающееся нарушение свободы передвижения по Лачинскому коридору затрагивает права человека в Нагорном Карабахе, в том числе право на здоровье, образование и питание. ЕС призывает Азербайджан и Армению продолжить диалог, в том числе на уровне лидеров. Мы ожидаем продолжения мирного процесса, инициированного председателем Европейского совета Шарлем Мишелем», — говорится в заявлении, распространенном делегацией Европейского союза при ООН и других международных организациях.

Гаагский суд 22 февраля удовлетворил иск Армении против Азербайджана, обязав Баку открыть единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с внешним миром. Хотя решение подлежит обязательному исполнению, Баку продолжает его игнорировать спустя более двух недель. И именно об этом говорил постоянный представитель Армении при ООН Мгер Маркарян в ходе обсуждения в Совете Безопасности темы «Женщины, безопасность и мир». Армянский дипломат говорил об опасности голодной смерти в условиях трехмесячной блокады.

«На данный момент 120 тысяч жителей Нагорного Карабаха продолжают оставаться в блокаде. Вот уже 86 дней Азербайджан продолжает эту варварскую, средневековую блокаду. Матери и дети – главные мишени этой блокады в Карабахе. Из-за сбоев в импорте продовольствия существует риск недоедания и даже голодной смерти. Это становится реальной проблемой», - заявил он.

Специалист в области международного права Ара Казарян говорит, что у ЕС, по сути, нет рычагов воздействия на Азербайджан, но, если такой призыв прозвучал, значит, вопрос вошел в политическую повестку структуры.

«Азербайджан не является государством-членом Евросоюза и не имеет никаких обязательств перед Евросоюзом, кроме экономических, то есть того газового контракта, который они подписали. Если призыв уже прозвучал, значит, он уже стоит в политической повестке [ЕС], значит, этот вопрос будет ставиться перед Азербайджаном на всех переговорах, хотя в некоторых странах потребуется формирование определенного консенсуса, прежде чем можно будет переходить к санкциям, потому что обычно санкции решают консенсусом. Сейчас необходимо последовательно продвигать линию о том, что Евросоюз, если ты объявил себя демократической территорией, то не должен сотрудничать с таким государством, которое не уважает права человека», - отметил Казарян.

Казарян исключает, что ООН проигнорирует невыполнение решения своего главного суда. «Совбез, Ассамблея, Уполномоченный по правам человека могут и будут заниматься этим, потому что чем дольше коридор остается закрытым, тем острее становится вопрос. Сегодня, по сути, есть две горячие точки: одна – Украина, а другая – Азербайджан, который уже сам подогревает ситуацию именно в Лачинском коридоре, обостряет вопрос безопасности населения Карабаха, а Карабах – территория, на которой действует Европейская конвенция по правам человека. Права должны действовать. Это краеугольный камень. Юридически это называется правовой территорией. Так или иначе, государства должны устранять нарушения», - подчеркнул он.

В то время как Евросоюз призывает к открытию Лачинского коридора без предварительных условий, спецпредставитель той же структуры по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаар счел идею обеспечения прозрачности перевозок через Лачин вполне легитимной. В беседе с азербайджанским изданием «АПА» европейский дипломат объяснил свою позицию тем, что они «не хотят, чтобы Лачинская дорога использовалась для перевозки товаров, усиливающих напряженность, в военных или незаконных целях».

Азербайджан продолжает заявлять, что «Армения переправляла боеприпасы в Карабах через Лачин», настаивает на создании КПП между Арменией и Нагорным Карабахом. Но именно Гаагский суд отклонил иск Азербайджана к Армении с требованием прекратить перевозку мин за отсутствием доказательств.

Глава МИД России Сергей Лавров, побывавший несколько дней назад в Баку, не исключил установку дополнительных средств технического досмотра в Лачине. Сейчас уже спецпредставитель ЕС Клаар говорит, что на КПП должно быть дополнительное оборудование, чтобы российские миротворцы могли лучше контролировать грузоперевозки. Из Карабаха подтверждают, что ведутся переговоры об установке рентгеновского аппарата на дороге, но окончательного решения пока нет.