Изменить ситуацию в Карабахе и Армении можно, если сменится переговорщик – Серж Саргсян

По его словам, ни посредники, ни Азербайджан серьезно не воспринимают премьер-министра Никола Пашиняна.

«Я говорил и повторяю сейчас, что необходимо сменить переговорщика», — сказал он.

Серж Саргсян подтвердил, что у него нет амбиций вернуться во власть, что он никогда не будет переговорщиком Армении, но уверен, что после смены лидера переговорный процесс может пойти в другом направлении.

«Ситуация, да, будет очень сложной, кто бы его ни заменил, это будет несказанно сложно, но я думаю, что это возможно», — сказал он.

7 марта Серж Саргсян ответил на вопросы журналистов во время презентации своей книги. Саргсян, десять лет руководивший Арменией, обобщил выступления и заявления во время своего пребывания в должности относительно темы переговоров вокруг Нагорного Карабаха в книге под названием «На переговорной передовой».



«На самом деле мы не вели переговоры с азербайджанцами, мы вели переговоры с посредниками, потому что нам не о чем договариваться с азербайджанцами, они хотят, чтобы все было их, и даже больше», — подчеркнул Серж Саргсян.

Касаясь армяно-российских отношений, экс-президент подчеркнул, что он не является пророссийским, но считает, что Россия является лучшим союзником Армении и что у Армении нет альтернативы. «Придет ли НАТО и разместит здесь базу? Будет ли какая-либо европейская страна иметь контингент в Карабахе? Вы прекрасно знаете, что я вообще никогда не был антиевропейцем, то есть, как я уже сказал, мой упрек в данный момент относится не к НАТО или Евросоюзу, а к тем авантюристам, которые по непонятным мне причинам пытаются все здесь намутить», - отметил он.

Отвечая на вопросы о том, могут ли Степанакерт и Баку вести диалог с международной гарантией и есть ли перспектива формирования международных гарантий для Нагорного Карабаха, Серж Саргсян сказал, что уверен, что есть такие государства, которые могут сдерживать Баку.

«Есть несколько международных сил, даже отдельных стран, которые могут сдержать Азербайджан, если захотят», - подчеркнул он, не называя их.