Баку отвечает Пашиняну: «Это Армения проводит террористическую политику»

«Это Армения проводит террористическую политику», - заявил официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

В Twitter он написал: «Премьер-министр Никол Пашинян, терроризм является продолжением пресловутой политики и военной агрессии Армении против Азербайджана (чей суверенитет и территориальную целостность вы признаете), перебрасывая военных, оружие, мины и убивая мирных жителей».

Как передает «Интерфакс-Азербайджан», Гаджизаде также добавил, что «законные меры Азербайджана по предотвращению таких противоправных действий со стороны Армении называются установлением правопорядка на суверенных территориях Азербайджана».