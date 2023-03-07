Об этом во вторник заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, принимая французского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Бриса Рокфея.



Как сообщает пресс-служба премьер-министра Армении, Пашинян «обратил внимание французского сопредседателя на факт совершенного 5 марта в Нагорном Карабахе акта диверсионного нападения со стороны вооруженных сил Азербайджана, в результате которого трое сотрудников паспортно-визового управления полиции МВД Нагорного Карабаха погибли, еще один сотрудник получил ранения».



Согласно сообщению, Никол Пашинян подчеркнул, что действия азербайджанской диверсионной группы нельзя квалифицировать иначе как терроризм, и добавил, что «параллельно с блокированием Лачинского коридора на протяжении почти трех месяцев и направленными на создание гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе действиями Азербайджан продолжает действия терроризирования армянского населения Арцаха с конечной целью осуществления этнических чисток».

«Двусторонне была подчеркнута необходимость немедленного выполнения Азербайджаном решения Международного суда ООН о разблокировании Лачинского коридора.



В то же время премьер-министр добавил, что в сложившихся реалиях направление международной группы по установлению фактов в Лачинский коридор и Нагорный Карабах становится жизненной необходимостью.



Были также обсуждены вопросы, связанные с процессом нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и нагорно-карабахской проблемой.



Вместе с тем была подчеркнута важность деятельности гражданской миссии ЕС в Армении, которая будет способствовать стабильности и миру в регионе», - говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра Армении.