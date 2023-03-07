США призывают стороны идти по пути диалога и дипломатии

«Мы следим за сообщениями о стрельбе, произошедшей в Нагорном Карабахе 5 марта, в результате которой погибли пять человек. Мы приносим свои соболезнования семьям погибших и раненых», - заявил вчера в ходе брифинга глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Он подчеркнул, что «конфликт не может иметь военного решения, а применение силы для разрешения споров никогда не приемлемо».

«Единственный способ сохранить мир — это сесть за стол переговоров, а применение силы подрывает переговоры», — сказал Прайс.

Представитель Госдепа США отметил, что старший советник по переговорам на Кавказе Луис Боно находится в регионе, чтобы «подчеркнуть, что единственный путь вперед лежит через прямой диалог и дипломатию». «И, как подчеркнул госсекретарь, Соединенные Штаты привержены мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном», - сказал Нед Прайс.

Представитель Госдепа ответил на вопрос, как в Вашингтоне относятся к российскому посредничеству: «Это дело сторон, и мы не собираемся возражать ни против какого другого предложения посредничества, и, по сути, мы не посредники. Мы партнеры двух стран. Я думаю, что мы и на словах, и на деле показали характер наших отношений с двумя странами, нашу способность объединить две страны, наше желание и готовность содействовать обеспечению дополнительного прогресса в отношениях между Арменией и Азербайджаном».

«Мы делаем это не для того, чтобы конкурировать с Москвой. Мы делаем это в попытке достичь урегулирования и разрешения давнего спора между этими двумя странами, спора, который, к сожалению, постоянно уносит жизни, как это произошло 5 марта. Здесь нас интересуют мир и безопасность. Это также вытекает из интересов народов Армении и Азербайджана», - заявил глава пресс-службы Госдепа США.

Напомним, что утром в воскресенье Степанакерт сообщил, что «азербайджанская диверсионная группа в районе под названием Хайпалу», что недалеко от столицы Нагорного Карабаха, открыла огонь по дежурной машине паспортно-визового отдела местной полиции. В Баку утверждают, что у них была информация о «перевозке боеприпасов в Нагорный Карабах», которую они пытались проверить, и, по утверждению азербайджанской стороны, в результате «началась перестрелка». Армянская сторона опровергает подобную версию событий.

В результате инцидента армянская сторона сообщила о трех погибших и одном раненом, азербайджанская – о двух погибших.