Карабахский лидер заявил об угрозах Азербайджана предпринять «более жесткие» шаги в случае отказа от интеграции

Об этом на сегодняшнем расширенном заседании Совета безопасности с участием политических сил Национального собрания и руководителей районных администраций Нагорного Карабаха заявил лидер региона Араик Арутюнян.

Как сообщает карабахское информационное агентство «Арцахпресс» со ссылкой на главное информационное управление аппарата президента Нагорного Карабаха, перед началом заседания присутствующие почтили минутой молчания память полицейских, погибших 5 марта в результате азербайджанской диверсии.



Представляя подробности недавних встреч между карабахской и азербайджанской сторонами, Арутюнян отметил, что во время второй встречи представитель Азербайджана попытался обсудить политические темы, используя слово «интеграция», однако армянская сторона воспрепятствовала этому.

По словам карабахского лидера, после этого азербайджанская сторона передала по своим каналам, что «либо мы принимаем интеграционную политику, либо решения существующих проблем не будет, наоборот, будут более жесткие и резкие шаги».



«Мы не принимали, не принимаем, и сегодня я хочу еще раз заявить, что это не только решение Совета безопасности, но и согласие подавляющего большинства нашего народа с тем, что мы не отступим от своего права на независимость и самоуправление. А это означает, что в ближайшем будущем у нас будут разные развития, ситуации, которые мы должны преодолеть. У нас есть выбор: или продолжить ту борьбу, которую мы выбрали, или, если в обществе есть такие настроения, что мы должны принять представленное Азербайджаном предложение, то люди имеют возможность высказаться в рамках своих гражданских прав и сказать, что путь, который мы выбрали, неверный, оформить эти настроения, сформировать новое правительство в стране. Но поскольку мы выбрали путь борьбы, прошу в первую очередь с уважением отнестись к нашему решению и не реагировать на подобные явления и не придавать внутриполитического подтекста», - заявил Араик Арутюнян.

Президент Нагорного Карабаха не исключил, что в ближайшее время также могут быть провокации, подобные диверсионному нападению на сотрудников карабахской полиции.



«Мы должны осознавать, что нам предстоит долгая борьба и в рамках этой борьбы будут такие ситуации, и принимать превентивные меры. Я обсудил наши проблемы с госминистром и сегодня хочу поручить правительству решением Совета безопасности разработать программу продовольственной и энергетической безопасности, потому что мы должны просчитать все сценарии», - заявил Араик Арутюнян.