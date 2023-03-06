Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Армения

«Очередная дезинформация»: Минобороны Армении опровергло сообщение Баку об обстреле на границе

Здание Министерства обороны Армении (архив)

Военные власти Армении опровергли сообщение Баку об обстреле вооруженных сил Азербайджана на границе прошлой ночью.

«Распространенное Министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что якобы в ночь с 5 на 6 марта подразделения Вооруженных сил Республики Армения открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточном направлении армяно-азербайджанской приграничной зоны, является очередной дезинформацией», - заявили в Министерстве обороны Армении.

В Азербайджане также заявили об обстреле со стороны армянских сил в Нагорном Карабахе позиции азербайджанской армии, расположенной в направлении города Шуши.

Министерство обороны Азербайджана заявило, что «подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры», передают местные СМИ.

В Степанакерте пока не отреагировали на данное сообщение Баку.

Форум

Back to top
XS
SM
MD
LG