«Очередная дезинформация»: Минобороны Армении опровергло сообщение Баку об обстреле на границе

«Распространенное Министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что якобы в ночь с 5 на 6 марта подразделения Вооруженных сил Республики Армения открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточном направлении армяно-азербайджанской приграничной зоны, является очередной дезинформацией», - заявили в Министерстве обороны Армении.

В Азербайджане также заявили об обстреле со стороны армянских сил в Нагорном Карабахе позиции азербайджанской армии, расположенной в направлении города Шуши.

Министерство обороны Азербайджана заявило, что «подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры», передают местные СМИ.

В Степанакерте пока не отреагировали на данное сообщение Баку.