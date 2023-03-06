Последний инцидент подчеркивает безотлагательность продвижения переговоров – Тойво Клаар

«Я вернулся в Баку. Рассчитываю на предметные переговоры с властями Азербайджана для продвижения мирного процесса после встреч, состоявшихся в Мюнхене», - написал высокопоставленный европейский дипломат в Twitter.

Утром в воскресенье полиция Нагорного Карабаха сообщила, что азербайджанская диверсионная группа обстреляла дежурную машину паспортно-визового отдела полиции в районе под названием «Хайпалу», который находится между Кркжанским районом Степанакерта и селом Лисагор (Лысогорье).

Армянская сторона сообщила о трех погибших и одном раненом, а Баку сообщил о гибели двоих военнослужащих азербайджанской армии. Министерство обороны Азербайджана утверждает, что якобы «армянская сторона перевозила боеприпасы, в то время как азербайджанские военные пытались проверить транспортные средства, в результате чего началась перестрелка».

В Карабахе опровергли утверждения азербайджанской стороны, заявив, что сотрудники карабахской полиции ехали в легковом автомобиле, в котором не было ни оружия, ни боеприпасов. В Ереване также заявили о «нелепости» азербайджанской версии событий. Министерство иностранных дел Армении назвало нападение азербайджанских военных на карабахских полицейских «заранее спланированной провокацией».