В Карабахе опровергают, что в обстрелянном автомобиле перевозили оружие и боеприпасы

«Сотрудники полиции ехали в легковом автомобиле с арцахской [карабахской – ред.] стороны к нашему полицейскому пункту, в машине вообще не было оружия или боеприпасов», — заявил госминистр Гурген Нерсисян, назвав заявление Минобороны Азербайджана «откровенной ложью и попыткой ввести в заблуждение и обмануть международное сообщество».

«Относительно обстоятельств инцидента компетентные органы Республики Арцах располагают неопровержимыми доказательствами, видео и фото, которые будут представлены международной аудитории через наше Министерство иностранных дел в кратчайшие сроки», — добавил госминистр.

Ранее власти в Степанакерте сообщали, что 5 марта около 10:00 азербайджанская диверсионная группа проникла на территорию Нагорного Карабаха и совершила вооруженное нападение на дежурный автомобиль паспортно-визового отдела местной полиции, в результате чего трое сотрудников полиции были убиты, а один был доставлен в больницу с тяжелым ранением и находится под наблюдением врачей.

Баку, со своей стороны, утверждает, что армянская сторона перевозила боеприпасы, в то время как азербайджанские военные пытались проверить автомобили, в результате чего началась перестрелка. В Баку также сообщают о потерях с азербайджанской стороны.

Госминистр Нерсисян также подчеркнул, что в последние дни вооруженные силы Азербайджана вели активную деятельность на разных направлениях линии соприкосновения, целились в камеры, установленные для обеспечения безопасности армянских населенных пунктов, нанося им ущерб или уничтожая их.