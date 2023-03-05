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Общество

В Армении выявлены случаи кори

(архив)

По состоянию на утро 5 марта число лабораторно подтвержденных случаев кори в Армении достигло 18; 17 человек госпитализированы, сообщает Министерство здравоохранения страны.

По данным Минздрава, состояние больных оценивается как средней тяжести. Сообщается, что ни один из заболевших не был привит от кори.

Согласно национальному календарю прививок, прививки от кори предназначены для детей в возрасте 1 года и 4-6 лет.

Минздрав призывает родителей детей, не получивших плановые прививки от кори, обращаться в поликлинику по месту регистрации и вакцинировать своих детей.

«При этом вакцинации подлежат также лица, контактировавшие с больными корью, у которых нет двух доз вакцинации против кори», - говорится в сообщении.

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