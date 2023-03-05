ВС Азербайджана открыли огонь по полицейской машине в Карабахе, есть погибший и раненый – власти региона

Об этом сообщает полиция региона.
Армия обороны Нагорного Карабаха в свою очередь сообщила о том, что в результате нападения диверсионной группы вооруженных сил Азербайджана в районе под названием «Хайпалу» есть погибший и раненый среди сотрудников паспортно-визового отдела Министерства внутренних дел Нагорного Карабаха.
В МВД и Армии обороны Нагорного Карабаха заявили, что опубликуют подробности инцидента позже.
Между тем, командование российских миротворческих сил, дислоцированных в Нагорном Карабахе, вчера сообщило о нарушениях режима прекращения огня в Мартунинском и Шушинском районах.
По данным Минобороны Нагорного Карабаха, 2 марта и в ночь со 2-го на 3-е марта подразделения вооруженных сил Азербайджана, дислоцированных на подконтрольных Баку территориях в Аскеранском, Мартакертском и Мартунском районах, с применением стрелкового оружия нарушали режим прекращения огня.
С армянской стороны потерь нет.
«О фактах нарушения режима прекращения огня было доложено командованию российских миротворческих сил. В настоящее время ситуация на линии соприкосновения относительно стабильная», - отметили военные власти Нагорного Карабаха.