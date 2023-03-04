Азербайджан на самом высоком уровне обманул мир в вопросе Лачинского коридора – Пашинян

Лидер Армении обратился к возможности урегулирования карабахского конфликта по принципу «отделение ради спасения», что было обещанием его партии «Гражданский договор» на выборах после войны 2020 года. Однако позже Ереван выдвинул повестку дня прав карабахских армян без уточнения возможного статуса Нагорного Карабаха.

«Я считаю, что та политика, которую мы проводим, является правильной политикой, и позитивные выражения, которые мы видим, также являются результатом этой политики», – отметил Пашинян.

«Когда в нашей среде говорится об «отделении ради спасения», какова реакция Азербайджана? Они говорят: о каком спасении идет речь, от чего спасаться, кто должен спасаться? Не надо никакого спасения, все армяне могут жить в Нагорном Карабахе. Мы говорим: очень хорошо, докажите. Сейчас Азербайджан это доказывает, но как? Перекрыв Лачинский коридор, моря людей голодом, отключив энергию и газ, а с другой стороны заявляя международному сообществу, что коридор не закрыт», - продолжил армянский премьер.

Пашинян напомнил о решении Международного суда ООН в пользу Армении, которое обязывает Азербайджан открыть единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с внешним миром.

«Высшая судебная инстанция мира констатировала, что Лачинский коридор закрыт, при этом также было зафиксировано, что Азербайджан обманул международное сообщество... получается, что он обманул мир на самом высоком уровне, и это должно привести к реакции», - заявил Пашинян.