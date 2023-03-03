Премьер-министр Армении провел встречу с членами группы дружбы Германия-Южный Кавказ Бундестага ФРГ

Как сообщает пресс-служба армянского лидера, Пашинян подчеркнул важность развития сотрудничества между армянскими и немецкими парламентариями, в том числе на международных площадках.

«Никол Пашинян отметил, что сотрудничество с Германией в различных направлениях, включая политическое и экономическое взаимодействие, имеет ключевое значение для правительства Республики Армения.

Йохан Вадефуль сообщил, что в ближайшее время планируется визит в регион, и подчеркнул важность укрепления межпарламентских связей с Арменией.

В ходе встречи были затронуты двусторонние отношения и развития на Южном Кавказе, а также гуманитарный кризис, возникший в Нагорном Карабахе в результате незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора. В контексте преодолении последнего была подчеркнута важность постоянного и последовательного внимания и реакции международного сообщества. Была подчеркнута необходимость немедленного выполнения Азербайджаном решения Международного суда ООН», - говорится в сообщении.

А накануне в рамках рабочего визита в ФРГ премьер-министр Никол Пашинян посетил офис немецкого Фонда Конрада Аденауэра, где его встретил председатель Фонда Норберт Ламмерт.

В ходе встречи с представителями Фонда премьер-министр коснулся происходящих на Южном Кавказе развитий, проводимых в Республике Армения демократических реформ, а также реализуемых в рамках борьбы с коррупцией шагов и других тем.

В Берлине премьер-министр возложил цветы к хачкару в память о жертвах Геноцида армян, отмечает пресс-служба руководителя Армении.