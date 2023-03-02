Что представляет собой международный видимый механизм переговоров Баку-Степанакерт?

Официальный Ереван до сих пор не дал разъяснений по этому поводу. Лишь отмечается, что ведутся работы в направлении создания этого механизма.

В прошлом месяце об этом говорил секретарь Совета безопасности Армен Григорян, заявив, что Армения продолжает работу с международными партнерами для создания этого механизма.

«Для армянской стороны важнее создать международно-видимый механизм, в рамках которого Степанакерт и Баку будут обсуждать безопасность и права. В каком формате это будет сделано, это не главное, главное – создание механизма», - сказал Григорян.

Позднее к этому вопросу обратился министр иностранных дел Арарат Мирзоян, заявив, что Азербайджан долгое время избегал разговора о создании площадки для обсуждения вопросов прав и безопасности карабахских армян.

«Во время встречи Блинкен-Алиев-Пашинян мы получили готовность азербайджанской стороны, заверения в том, что эти обсуждения, этот диалог, международно-видимый диалог между Баку и Степанакертом должен состояться», - отметил министр.

«Как мы видим, диалог Баку-Степанакерт начался»

Сегодня депутат парламента от правящей партии Лилит Минасян заявила, что международный формат диалога между Баку и Степанакертом не определен, обсуждения продолжаются.

«Видимый механизм подразумевает прозрачность процессов, и благодаря прозрачности этих процессов не только народ Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] убедится в том, что его безопасность и права обеспечены, но и весь мир, а также Республика Армения», — заявила Минасян в беседе с Радио Азатутюн.

«А как вы себе представляете формат? Что он означает? Должна ли это быть какая-то отдельная структура, или между Баку и Степанакертом может быть создан международно-видимый механизм?» Отвечая на этот вопрос депутат от фракции «Гражданский договор» отметила: «Формат еще обсуждается, но диалог Баку-Степанакерт, как мы видим, начался. Сейчас идут дискуссии по гуманитарным вопросам, и это весьма отрадно».

Баку утверждает, что диалог состоялся

В то время как официальный Ереван заявляет, что пытается найти международный механизм, Баку сделал громкое заявление на вчерашней очередной встрече при посредничестве российских миротворческих сил, заявив, что диалог состоялся. Азербайджан впервые обнародовал подробности, подчеркнув, что на встрече присутствовали депутат Милли Меджлиса Рамин Мамедов, ответственный за отношения с армянами, проживающими в Карабахе, и глава группы мониторинга по расследованию незаконной эксплуатации природных ресурсов Масим Мамедов. Из фотографии, опубликованной азербайджанской стороной, стало ясно, что во вчерашней встрече с карабахской стороны участвовал секретарь Совета безопасности Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян.

Баку, однако, не ограничился этим. Посланник Азербайджана Рамин Мамедов заявил в интервью, что его главная цель – ускорить реинтеграцию проживающих в Карабахе армян в Азербайджан. Мамедов также подчеркнул, что президент Алиев заявил о готовности начать переговоры в формате вчерашнего дня в Мюнхене на прошлой неделе.

Эксперты обеспокоены

Армянские эксперты обеспокоены тем, что Баку пытается представить контакты между представителями Карабаха и Азербайджана по неполитическим вопросам как создание прямого переговорного механизма. Политолог Тигран Григорян не считает случайностью то, что Азербайджан предал огласке вчерашнюю встречу и активно распространил ее в азербайджанской прессе.

«В последнее время произошли тревожные изменения в акцентах официальных лиц Армении, а также посредников в заявлениях о создании механизма прямых переговоров между Степанакертом и Баку. Если раньше речь шла о создании международного механизма или механизма с международной составляющей, то в последнее время мы часто слышим формулировку «международно видимый механизм»», - подчеркнул политолог в беседе с Радио Азатутюн. «Это опасная тенденция в том смысле, что она может исходить из целей Азербайджана. Азербайджан постарается представить различные контакты с арцахской стороной как наличие такого механизма или как наличие диалога и регулярно информировать об этих контактах, например, ту же международную общественность, пытаясь заменить международную составляющую принципом видимости», - продолжил он.

Григорян также не считает случайностью то, что спецпредставитель Евросоюза Тойво Клаар сделал твит о вчерашней встрече, отметив, что хорошо, что обсуждались не только насущные проблемы, но и более широкие вопросы. В связи с этим, по мнению политолога, армянская сторона в переговорах должна делать упор не на принцип видимости, а на наличие конкретного международного механизма.