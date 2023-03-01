«Община Западного Азербайджана» просит Шарля Мишеля содействовать безопасному возвращению азербайджанцев в Армению

Так называемая «Община Западного Азербайджана» просит президента Европейского совета Шарля Мишеля содействовать мирному, безопасному и достойному возвращению азербайджанцев в Армению.

Азербайджанцы, желающие вернуться в Армению, в своем письме, адресованном Мишелю, также обратились к размещенной в Армении наблюдательной миссии ЕС, утверждая, что ее мандат подразумевает защиту прав человека в Армении, поэтому они требуют заняться правами и безопасностью перемещенных из этой страны азербайджанцев, а также создать условия для того, чтобы они могли посетить свои дома, кладбища, святые места.

Это письмо, адресованное главе Европейского совета, опубликовано в официальных СМИ Азербайджана.

Автором письма является спонсируемая правительством Азербайджана политическая инициатива «Община Западного Азербайджана», целью которой, по утверждению официального Баку, является возвращение сотен тысяч этнических азербайджанцев в Армению, где они когда-то проживали.

Эта недавно созданная организация, объединяющая азербайджанских беженцев, официально объявила о своей деятельности в августе прошлого года, а спустя несколько месяцев приняла под своей крышей президента страны.

«Нынешняя Армения – это наша территория», – в конце прошлого года на встрече с представителями организации заявил президент Ильхам Алиев, выразив безоговорочную поддержку деятельности организации. Кстати, это был второй визит Алиева в офис организации, действующей всего несколько месяцев.

После почти часового выступления лидера Азербайджана, в котором, кстати, Алиев еще раз поставил под сомнение территориальную целостность Армении, была опубликована государственная программа переселения азербайджанцев на территорию Армении.

В этом документе утверждается, что в Армению должны вернуться «не только перемещенные азербайджанцы, но и их потомки». Организация объявила, что уже начала «подсчет перемещенных азербайджанцев» из Армении.

Параллельно в Национальной академии наук Азербайджана был создан специальный факультет, который якобы будет заниматься так называемым «восстановлением ландшафта топонимов и населенных пунктов Западного Азербайджана». По подсчетам Ильхама Алиева, «азербайджанцы проживали более чем в 300 городах и селах Армении», а «в более чем в 170 селах жили только азербайджанцы».

«Их [азербайджанцев] возвращение не означает изгнания проживающих там армян, - «великодушно» заявил Ильхам Алиев. - Эти села пусты, и мы, конечно, будем использовать все возможности, которые у нас есть».

Условия возвращения азербайджанцев в Сюник и Ереван, как говорится в официальном документе, «должны быть отражены в армяно-азербайджанском мирном договоре», а безопасность азербайджанцев на территории Армении должна обеспечить «международная миссия, составленная из сил надежных и дружественных азербайджанской стороне стран». Какие это страны, в концепции не упоминается.

Между тем, руководство новосозданной организации уже провело ряд встреч с официальными лицами Турции, в том числе с турецкими депутатами, послом Турции в Азербайджане.

Кстати, официальные СМИ Азербайджана, широко освещающие «второй этап великого возвращения» азербайджанцев, не считают «уместным» говорить о возможном возвращении переселенных из Азербайджана армян или о подобных требованиях с их стороны.

«Это некорректно», - утверждает провластная азербайджанская газета Caliber.

«Большинство армянского населения не имеет статуса беженцев, потому что они не были изгнаны из Азербайджана, а продали свои квартиры и частные дома и благополучно уехали в Россию и другие страны», - пишут азербайджанские СМИ, не упоминая о массовых убийствах армянского населения в Баку и Сумгаите и игнорируя международные отчеты, согласно которым события, происходившие в двух соседних странах в конце 80-х и начале 90-х годов прошлого века, во многих случаях были схожи.