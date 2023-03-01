Дело «1 марта» раскрыто, но виновные все еще не наказаны - Пашинян

На вопрос журналиста, почему, премьер-министр ответил: «По самым разным причинам, в том числе по ряду правовых решений».

«То, что убийцы «1 марта» до сих пор не найдены, не означает, что этого не произойдет. Тем более, что самой большой проблемой или одной из больших проблем является следующая, что также было подтверждено, доказано производствами по уголовному делу, что предварительное следствие сразу после 1 марта 2008 года не только не приложило всех усилия для раскрытия совершенного преступления, но и приложило все возможные усилия, чтобы раскрытие стало затруднительным или невозможным», - сказал премьер.

Пашинян напомнил, что в рамках уголовного дела выяснилось, что некоторые гильзы, обнаруженные на месте происшествия, были заменены.

«Можно себе представить, к каким это приводит последствиям. Но это не имеет отношения, по крайней мере, насколько я могу выразить позицию в отношении правоохранительных органов, моя позиция заключается в том, что мы должны добиться полного раскрытия. Этот вопрос не выпал из нашей повестки дня», - сказал Пашинян.

Премьер-министр вместе с другими представителями власти сегодня утром принял участие в открытии памятника жертвам «1 марта».

Сегодня исполняется 15 лет со дня кровавых поствыборных событий 1-2 марта 2008 года, в которых погибли 10 человек.

На рассвете 1 марта 2008 года полицейские силы разогнали круглосуточный сидячий протест сторонников оппозиции на площади Свободы в Ереване, где они выражали свой протест против официальных результатов президентских выборов.

Позже в тот же день многотысячные митинги переместились к памятнику Масникяну, где десять человек были убиты и сотни ранены в результате столкновений между протестующими и силами безопасности вечером и в ранние часы следующего дня.

Несмотря на расследования, которые были проведены в связи с событиями, в том числе посредством парламентской комиссии, обстоятельства гибели 10 человек до сих пор остаются до конца не выясненными.