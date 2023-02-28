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Карабах

Развертывание миссии ООН в Лачинском коридоре и Карабахе – это тот минимум, который может сделать международное сообщество – Мирзоян

Защита прав человека жителей Нагорного Карабаха постоянно игнорировалась, на 52-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Министр выразил твердую убежденность Армении в том, что развертывание межведомственной миссии ООН в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе – это тот минимум, который может сделать международное сообщество в данных обстоятельствах.

«ООН наделена универсальным мандатом и должна иметь безусловный и беспрепятственный доступ к нуждающимся людям, - согласно МИД Армении, сказал Мирзоян, отметив, что во время второй Карабахской войны международное сообщество оставалось в значительной степени равнодушным, в то время как «безнаказанность разжигала аппетит Азербайджана».

«В атмосфере такой тотальной безнаказанности Азербайджан продолжает нарушать принципы прав человека и международного гуманитарного права», - подчеркнул глава МИД Армении.

Уже около 80 дней Азербайджан блокирует Лачинский коридор - единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром. Азербайджан также перекрыл электроснабжение и периодически прекращает подачу газа.

В результате армяне Нагорного Карабаха оказались на грани гуманитарной катастрофы, подчеркнул Арарат Мирзоян, продолжив: «В то же время Азербайджан на самом высоком уровне заявляет, что может снять блокаду для всех, кто хочет покинуть Нагорный Карабах. Это не что иное, как медленно осуществляемая этническая чистка».

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