Число выезжающих в Россию армянских трудовых мигрантов уменьшилось, а число снятых с учета увеличилось

По данным Федеральной миграционной службы России, в прошлом году число армянских трудовых мигрантов, отправляющихся в эту страну, сократилось примерно на 15%. Если в 2021 году в Россию с целью работы въехало около 390 тыс. граждан Армении, то в прошлом году это число составило 332 тыс. человек. В то же время увеличилось число граждан Армении, снятых с миграционного учета.

Эксперт миграционной программы «Армянский Каритас» Татевик Бежанян объясняет это как войной, так и последним ужесточением российского миграционного законодательства. «Я более чем уверена, что такое увеличение числа снятий с миграционного учета связано именно с недавним изменением в законодательстве, в результате чего с миграционного учета снимается больше наших граждан, а, следовательно, число лиц, имеющих запрет на въезд, также увеличится», - сказала она.

По новым правилам у трудового мигранта есть 30 дней на то, чтобы встать на миграционный учет в России, при этом он должен пройти медицинское освидетельствование и сдать отпечатки пальцев. В случае просрочки миграционный учет аннулируется и пребывание на территории России считается незаконным. Эксперт миграционной программы «Армянский Каритас» говорит, что чем дольше мигранты будут находиться нелегально, тем дольше будет действовать для них запрет на въезд в Россию.

«Они стоят на миграционном учете сроком на 90 дней, но если они не успеют пройти медицинское освидетельствование и сдать отпечатки пальцев в течение 30 дней, их миграционный учет аннулируется, и чем дольше человек находится в РФ без миграционного учета, тем дольше будет действовать для него запрет на въезд – от 3-х до 10 лет», – сказала она.

Согласно другому изменению, срок медицинского освидетельствования и сдачи отпечатков пальцев для мигрантов, уже находящихся в России, был установлен до 10 января. Эксперт говорит, что большинство мигрантов оказались в безвыходном положении из-за незнания закона или убеждения, что он на них не распространяется. По словам Бежанян, закон не имеет обратной силы, люди должны просто вернуться. Она не рекомендует таким лицам пытаться остаться окольными путями, это может привести к тюремному заключению.

«Пытаться пересечь границу, пытаться сменить фамилию или другими способами, я просто советую нашим мигрантам не предпринимать таких шагов, потому что они очень быстро узнают и идентифицируют человека, узнают, что это фальсификация, и в этом случае гражданам уже грозит уголовное наказание», - отметила Татевик Бежанян.

О сегодняшнем сигнале рассказала Валентина Чупик, президент международной правозащитной организации «Тонг Джахони», занимающейся нарушениями прав мигрантов в России: «Буквально сегодня у нас был случай, когда молодого человека сняли с миграционного учета, поскольку он ранее, еще в октябре, расторг трудовой договор. В январе его сняли с миграционного учета, о чем он даже не знал».

Несмотря на то, что в результате введенных после вторжения в Украину санкций российская экономика несет серьезные потери, а правозащитники периодически предупреждают мигрантов о том, что в этих условиях их права могут еще больше ущемляться, тем не менее, для многих ширакцев Россия остается основным направлением для выезда на заработки. Особенно жители сел, получающие маленький доход с земли, предпочитают искать доход за пределами страны. Большинство из них говорят, что едут вынужденно.

Отныне мигранты также должны платить за медицинскую страховку. Заплатят сейчас, а пользоваться будут через три года. «Они платят соцвыплату, обязательное медицинское страхование (ОМС), хотя в течение трех лет они не смогут пользоваться ОМС, но они обязаны платить в течение трех лет и только на четвертый год смогут воспользоваться ОМС. Это непонятная вещь», - сказала Чупик.

Налоговая нагрузка увеличивается, достигая 43,5% - ровно столько же, сколько и для граждан России. Сократится ли в этих условиях поток армянских мигрантов в Россию или нет, пока неясно. Сезон выезда на заработки только начинается.