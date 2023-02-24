Украинские, российские и белорусские студенты из армянского Дилижана вместе призывают прекратить войну

«Почему воюют два столь близких друг другу народа?»

«Сегодня в Украине нет полностью безопасного места, каждый день прилетают ракеты. Прямо сейчас, пока мы говорим, сотни людей гибнут, потому что борются за свою страну. Сегодня главный вопрос: почему люди не могут быть в безопасности в своей стране?» - говорит Мария, приехавшая в Армению из Украины, в которой уже год идет разрушительная война.

В международной школе Дилижана она сидит за одной партой со студентами из России. Мария говорит, что, слыша каждый день о жертвах и непрекращающейся войне, они задают друг другу вопрос: почему воюют два столь близких друг другу народа?

«Я родилась в Донецке, потом мы переехали в Киев. Чего только не произошло в городе, где я родилась. Я знаю многих людей, которые жили в Донецке и Мариуполе и стали жертвами ракет. Сейчас эти районы необитаемы, домов нет, только земля. Во многих других местах, даже там, где можно жить, нет ни электричества, ни воды, ни работы», - рассказывает Мария в беседе с Радио Азатутюн.

«Я рада, что хотя бы вдали от войны, в Дилижане, мы можем говорить о мире»

За одним столом с украинскими студентами сидит Анастасия из России. Она молчит, ей трудно говорить. Смертоносные ракеты, летящие из ее страны в дома друзей, ей также причиняют боль. Она говорит, что рада, что хотя бы вдали от войны, в Дилижане, они могут говорить о мире. Может быть, когда-нибудь эти мирные беседы дойдут и до столов дипломатов.

«Здесь мы можем обсудить это, мы можем делиться собственным опытом, и самое главное – это поддерживать друг друга, слышать другого. Всегда нужно слушать другого человека и стараться поставить себя на его место, смотреть на ситуацию с его стороны тоже», - говорит Анастасия.

«Мы демонстрируем, что наши ценности образования объединят страны и народы во имя мира»

Здесь, в международной школе Дилижана, учатся студенты из 80 стран мира. Никто не остается равнодушным к Украине, оказавшейся в тисках войны. Степан тоже из Украины. Он говорит, что вот уже год с момента вторжения России в Украину не может спокойно спать, просыпается с тяжелыми мыслями о войне.

«Ужас и опустошение от российского вторжения в Украину - это то, с чем я просыпаюсь каждый день. Но, с другой стороны, я очень горжусь тем, что мы в сообществе UWC демонстрируем, что наши ценности образования объединят страны и народы во имя мира и устойчивого развития. Это не просто декларация, это то, чему мы следуем всем сердцем», - говорит Степан.

«Почему новое поколение воссоздало новую войну и почему все это происходит снова?»

Сегодня тема урока в классах изобразительного искусства международной школы - конфликты. Алексей родом из Донецкой области, перешедшей под контроль России.

Алексей нарисовал старика, который, вероятно, в прошлом был свидетелем другой войны и, по его словам, не понимает, почему новое поколение воссоздало войну и почему все это происходит снова.

«Государства должны любить свой народ, но также должны любить и другие народы»

Диана из Беларуси легко находит язык как с российскими, так и с украинскими друзьями. Она уверена, что у простых людей, живущих в этих странах, есть много общего и между ними никогда бы не началась война, если бы сидящий в Кремле лидер уважал права своего и соседнего народов.

«Я вижу, что могу говорить по-белорусски с украинцами, мы свободно понимаем друг друга. Точно так же я могу говорить и по-русски, и по-белорусски с россиянами, и многие из них меня понимают. Здесь нет никаких разногласий. Даже если что-то возникнет, мы все равно улаживаем это мирно. У нас никогда не происходит никаких конфликтов. Мы всегда разговариваем, мы находим точки соприкосновения, и это то, что делает нас сильнее. Я думаю, что точно так же должны действовать государства. Они должны любить свой народ, но они должны любить и другие народы», - говорит Диана.

Диана на себе испытала отсутствие прав человека в своей стране. Пострадали ее близкие, пытавшиеся пойти против правил диктатуры.

«С моими близкими случилось много плохого. Их сажали в тюрьмы, многих преследовали, многие были вынуждены покинуть свою страну. Но на самом деле я очень рада, что хотя бы здесь я могу открыто говорить обо всем этом и не бояться, что каждую минуту за мной могут прийти и забрать или могут начать преследовать меня и моих родственников», - отмечает Диана.

Молодые студенты из разных стран мира, даже воюющих с друг другом, вместе поют песни о мире, выступают с совместными призывами прекратить войну и ждут известий из своих стран об окончании смертоносной войны.

«Мы не должны мириться со злом и любыми формами авторитаризма и тирании. Мы должны противостоять этому и должны разрушить авторитаризм», - заявляют студенты.