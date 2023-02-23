Пересмотр положений о Лачинском коридоре неприемлем для Еревана – Мирзоян

Об этом в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Люксембурга Жаном Ассельборном в среду заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Отвечая на вопрос Радио Азатутюн относительно заявления президента Азербайджана, сделанного вскоре после Мюнхенской встречи, о том, что в начале и в конце так называемого «Зангезурского коридора», а также между Арменией и Лачином должны быть установлены контрольно-пропускные пункты, Мирзоян, в частности, сказал:

«Подобная идея размещения контрольно-пропускных пунктов на границе Армении и в районе начала Лачинского коридора действительно озвучивалась, однако наш ответ однозначен, и мы вполне публично, сразу после блокады Лачинского коридора, я бы сказал незамедлительно, высказали данную позицию, и данная позиция остается неизменной.

Положения о Лачинском коридоре были согласованы, подписаны, в том числе президентом Азербайджана. Я говорю о документе от 9 ноября, и пересмотр положений касательно Лачинского коридора, и опять-таки в результате применения силы и угрозы ее нового применения, определенно не является и не может быть приемлемым решением для нас.

Вы процитировали оценку, и действительно, анализируя, мы можем обнаружить эту азербайджанскую линию, по существу, ожидание открытия Лачинского коридора для получения другого эквивалентного коридора. И этот нарратив не является новым, как и наша позиция по этому поводу, поэтому нет необходимости еще раз излагать нашу позицию. У нас есть Лачинский коридор, который на протяжении всего переговорного процесса, кстати, вплоть до последней войны, классифицировался как гуманитарный коридор с учетом того, что армяне Нагорного Карабаха изолированы, полностью окружены Азербайджаном, а единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах с Арменией и миром - это Лачинский коридор. Таким образом, важность Лачинского коридора была отмечена сторонами, и Азербайджан также признал это. Возвращаясь к сегодняшнему дню, это также отражено в документе от 9 ноября, в котором, как я уже упоминал, Лачинский коридор также четко и основательно закреплен.

Что касается разблокирования других инфраструктур в регионе, это также отражено как в документе от 9 ноября, так и в последующих, в частности, в документе от 11 января 2021 г., и затем обсуждалось в ходе переговоров.

Наша позиция вновь неизменна, и она очень конструктивна. Мы можем немедленно приступить к разблокированию этих дорог, как только будет признано, что все подобные разблокируемые дороги, включая железнодорожные и другие дороги, должны функционировать в рамках суверенитета и законодательства тех стран, через которые они проходят. Как я считаю, это очень разумный, в то же время очень конструктивный и очень прозрачный подход, и это наше предложение и наша готовность.

Вы упомянули Мюнхен. В Мюнхене у нас была возможность представить наши конструктивные подходы к разблокированию и соблюдению договоренностей по Лачинскому коридору и другим дорогам, и наш подход остается прежним. Мы, повторюсь, исключаем и не приветствуем политику изменения существующих договоренностей путем применения силы и угрозы нового применения силы или выбивания таких новых уступок за счет интересов одной стороны, я бы сказал агрессивную политику, которую мы видим и которая отражается в заявлениях и тех предложениях, которые вы упомянули».

Между тем, в Министерстве иностранных дел Азербайджана заявили, что «отказ армянской стороны от предложения о пограничном контрольно-пропускном пункте, который прекратит неправомерное использование Лачинской дороги, предназначаемой лишь для гуманитарных целей, еще раз показывает, что намерение армянской стороны состоит в том, чтобы продолжать использовать дорогу в незаконных целях вопреки Трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года».

«Министр иностранных дел Армении искажает обсуждения и переговоры по мирному процессу и занимается манипуляциями. Своим заявлением армянская сторона еще раз демонстрирует, что она не заинтересована в мире в регионе», - говорится в комментарии МИД Азербайджана, распространенном азербайджанскими СМИ.