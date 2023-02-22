Режим прекращения огня нарушила азербайджанская сторона - АО НК

В распространенном вчера сообщении лишь отмечается, что по данному факту командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство.

Через несколько часов после заявления миротворцев Баку обвинил армянскую сторону, в том числе Армию обороны Нагорного Карабаха, в нарушении режима прекращения огня.

Сначала Ереван опроверг обвинения Азербайджана. «Распространенное Министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что подразделения ВС Армении в ночь с 21-го на 22 февраля якобы открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в северо-восточном и западном направлениях армяно-азербайджанской границы, не соответствует действительности», - говорится в сообщении армянского оборонного ведомства.

Чуть позже Армия обороны Нагорного Карабаха назвала азербайджанское сообщение очередной дезинформацией. Азербайджанская сторона заявила, что азербайджанские позиции были обстреляны со стороны Карабаха в Шушинском, Мартунинском и Карвачарском (Кельбаджарском) районах.

В то же время оборонное ведомство Карабаха подтверждает, что азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня.

«Подразделения Вооруженных сил Азербайджана 21 февраля с применением огнестрельного оружия нарушили режим прекращения огня на северном и восточном направлениях линии соприкосновения в Карабахе. С армянской стороны потерь нет», - сообщили в Армии обороны, подчеркнув, что о нарушении режима прекращения огня доложено командованию российских миротворческих сил.

По данным армянской стороны, пострадавших нет.