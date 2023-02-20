3 спасенных и 20 тел, извлеченных из-под завалов - армянские спасатели, работавшие в Турции и Сирии, подвели итоги своей работы

«Из того же района мы вытащили трех выживших, первой была девочка 8 лет, на следующий день из того же района вытащили двух девушек 20-ти и 24 лет», - представил полковник Айк Нагдалян.

Армения направила в обе страны не только спасательные отряды, но и гуманитарную помощь. А работа, проделанная в Турции, и последующий визит армянских официальных лиц в эту страну были в числе самых обсуждаемых тем.

Айк Нагдалян и Гари Армаганян, которые работали в Адыямане, рассказывают, что их очень хорошо приняли: «Относились к нам очень хорошо, благодарили за то, что мы приехали поддержать и помочь».

Было непросто, рассказывают спасатели, в первые дни, когда была большая вероятность вытащить людей живыми, они работали в 24-часовом режиме. Армянская команда, направившаяся в зону бедствия, имеет международную квалификацию.

«У нас были ребята, которые работали во время землетрясения 1999 года в Турции, среди ребят были те, кто имеет опыт другого землетрясения», - сказал Айк Нагдалян.

Что работа в зоне бедствия дала армянским спасателям и насколько этот опыт был важен для Армении, находящейся в активной сейсмической зоне? Мы поинтересовались об этом у начальника управления спасательных сил Спасательной службы МВД Армении Армена Геворкяна. Он сказал, что работать в таких условиях не ново для этой международной команды, а другие команды периодически проводят тренировки.

«То есть, они принимали участие в поисково-спасательных работах, восстановительных работах и т.д. в разных странах. Внутренние квалифицированные команды... каждый год мы проводим учения по очень близким к землетрясению сценариям. И, кроме того, они также взаимодействуют с международной командой. Например, в прошлом году мы провели учения с участием пяти команд, которые были достаточно близки к международным стандартам», - отметил Геворкян.

По словам чиновника, в настоящее время в Армении имеется пять поисково-спасательных отрядов соответствующей квалификации, они собираются увеличить их число.