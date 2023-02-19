Араик Арутюнян принял «требование-предложение» о создании совещательного органа при президенте

Орган должен служить площадкой для обсуждения вопросов, связанных с внутренней и внешней политикой страны, иметь «ключевое и весомое» право давать советы и рекомендации, заявил карабахский лидер.

«Я готов в ближайшее время приступить к реализации этой идеи», - сказал Араик Арутюнян.

По его словам, сформировавшееся в обществе недовольство и атмосфера недоверия друг к другу сохраняются, что вынуждает власти предпринимать дополнительные шаги.

«Мы должны признать, что в ситуации, сложившейся в Арцахе [Нагорном Карабахе – ред.] после 44-дневной войны, государственные органы, созданные на основе Конституции и законов Республики Арцах, и выражающие народовластие, не в полной мере отражают общественные настроения, в некоторых случаях у них нет необходимого уровня доверия, что в условиях сегодняшней неопределенности и постоянно развивающихся событий зачастую порождает волны объективного и субъективного недовольства, приводит к волнениям и внутренним потрясениям», - подчеркнул Арутюнян, также сообщив, что 23 февраля он выступит с речью, в ходе которой более подробно остановится на внутренних и внешних угрозах, создавшихся вокруг Нагорного Карабаха, а также текущих проблемах, задачах и дальнейших действиях.

Несколько дней назад по инициативе Араика Арутюняна на повестку дня был поставлен вопрос о внесении изменений в Конституцию, в частности, предусматривающих, что если президент уйдет в отставку, то можно будет избрать ему замену через Национальное собрание.