Пашинян: Обязанность Азербайджана и российских миротворцев – сохранять Лачинский коридор открытым

Об этом в ходе панельной дискуссии по вопросам Южного Кавказа в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, в частности, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, говоря о ситуации в Лачинской коридоре – единственной дороге, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией.

В обсуждении также приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид.

«Лачинский коридор заблокирован на протяжении уже 70 дней. К сожалению, сейчас в Нагорном Карабахе гуманитарный кризис, а также энергетический кризис, потому что подача электроэнергии в Нагорный Карабах перекрыта, подача газа также перекрыта: мы посчитали, и подача газа перекрывалась минимум 10 раз за последние 70 дней, и это проблема, заслуживающая внимания.

Наша позиция такова: в Трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года у нас есть очень конкретные пункты относительно Лачинского коридора, и согласно этому заявлению обязанность Азербайджана и российских миротворцев - сохранять Лачинский коридор открытым, но сейчас, к сожалению, у нас есть совсем иная ситуация. Мы считаем, что международное внимание должно быть сосредоточено на этой ситуации, поскольку мы опасаемся, что продолжение этой ситуации может вызвать необратимые гуманитарные последствия для армян Нагорного Карабаха», - заявил Пашинян, согласно пресс-службе премьер-министра Армении.

На заявление Алиева о том, что не существует топонима «Нагорный Карабах», армянский лидер возразил, подчеркнув, что это название прописано в трехстороннем заявлении, под которым также стоит подпись президента Азербайджана.

«И у нас есть Лачинский коридор, который должен был действовать свободно. Кстати, согласно тому же Трехстороннему заявлению, Лачинский коридор должен был находиться вне контроля Азербайджана, и это должно быть согласно подписи президента Азербайджана. Недавно группа армянских детей из Нагорного Карабаха попыталась пройти через Лачинский коридор, их остановили, несколько азербайджанцев в масках ворвались в автобус, дети испугались и начали кричать. Это была последняя попытка армян Нагорного Карабаха свободно передвигаться по Лачинскому коридору.

Президент Алиев упомянул о разрушенных мечетях. Хочу отметить, что в 2017 году в Азербайджане было снесено несколько мечетей для строительства новых дорог. Кстати, в советские годы в Азербайджане было разрушено 1560 мечетей, и это было обычным делом для Советского Союза. В Армении также были разрушены церкви и мечети. Вы знаете, армяне Нагорного Карабаха не должны расплачиваться за действия советских лет. Это очень опасный дискурс, потому что у меня есть опасение, что создается впечатление, что Азербайджан пытается придать всей этой ситуации религиозный контекст. Это очень опасно. В этом конфликте нет никакого религиозного контекста.

И, кстати, у нас в стране есть мусульманское меньшинство, и у нас есть действующая мечеть, и такова действительность. Знаете, что вызывает опасение в дискурсе Азербайджана? Его риторика. Создается впечатление, а может быть, так оно и есть, что Азербайджан проводит политику реванша. Возможно, это и есть политика Азербайджана. Но, как уже говорилось, у нас очень сложная история, и я только что сказал: да, может быть, это историческая встреча, но для какой цели мы хотим ее использовать? Для того чтобы разжигать нетерпимость, ненависть, агрессивную риторику в нашем регионе или, наоборот, использовать эту площадку для улучшения ситуации?

Мы считаем, что эту платформу нужно использовать в конструктивных целях. Конечно, мы можем сейчас рассказать много историй о вражде, но в чем роль лидеров: углублять эту вражду или использовать свои возможности, свои мандаты? Я горжусь тем, что мне, нашему правительству даже после катастрофической войны удалось провести в нашей стране свободные, демократические выборы, которые были признаны всем миром свободными и демократическими, прозрачными и конкурентными. И, как я уже сказал, с нашей точки зрения, решение - оно в демократии, решение - оно в прозрачности, решение - оно в диалоге, решение - оно в уважении ко всем странам. И мы готовы работать в этом направлении», - заявил премьер-министр Армении.

На вопрос о перспективах улучшения отношений между Арменией и Турцией и о том, возможно ли, что недавнее землетрясение в Турции и помощь, оказанная ей со стороны Армении, станут поводом для перемен в отношениях между двумя странами, Никол Пашинян отметил, что в решении направить гуманитарную помощь и спасателей в Турцию у Еревана были только гуманитарные мотивы, «потому что миллионы людей по соседству с нами страдали».

«Но за это время мы стали свидетелями очень положительной реакции со стороны турецкого правительства, и, если этот шаг имел и политические последствия, тем лучше. Но наш первоначальный мотив был чисто гуманитарным, и, как мы заявляли, мы готовы предоставить столько гуманитарной помощи, сколько позволяют наши возможности, и мы готовы это сделать.

Что касается политического диалога, то, честно говоря, до землетрясения мы уже наладили политический диалог через спецпредставителей, и я считаю, что этот диалог очень важен. Я имею в виду в плане создания соответствующей атмосферы, в которой принимались эти решения. И мы считаем, что возможности принятия политических решений в контексте этого гуманитарного диалога будут еще выше. Мы готовы двигаться вперед и считаем, что установление дипломатических отношений с Турцией и открытие нашей границы окажут очень положительное влияние не только с точки зрения нашей региональной ситуации, но и с точки зрения международной ситуации», - заявил армянский лидер.

На просьбу прокомментировать, какие последствие имеет война России против Украины на Армению, Пашинян ответил, что глобальная нестабильность не может положительно сказываться на региональной ситуации.

«Потому что вы знаете, что уже длительное время все международное внимание по понятным причинам приковано к Украине, и это создает новые риски для нашего региона. Очень важно, чтобы наш регион также удостаивался международного внимания, потому что, думаю, есть много рисков.

Каков наш подход? Мы по-прежнему привержены нашей повестке демократических реформ, поскольку верим, что демократические реформы, развитие демократических институтов, верховенство закона, права человека и независимая судебная система улучшат ситуацию в нашем регионе. Мы считаем, что это выгодно для всего региона, для нас очень важно с точки зрения выполнения своей части работы», - заявил он.

В ходе дискуссии прозвучал вопрос и относительно Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Вопрос: «Господин премьер-министр, Вы несколько раз упоминали, что ОДКБ на данный момент не очень эффективна, и возникает вопрос о том, что Армения может выйти из нее. Можете прокомментировать?»

Пашинян: «Вы знаете, у нас есть определенные опасения в связи с ОДКБ, и эти опасения были публичными. Мы поднимали эти вопросы с нашими коллегами, мы их фактически обнародовали, и эти опасения все еще присутствуют. Мы работаем над поиском решений этих вопросов, этих опасений».