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В Мюнхене состоялась встреча премьер-министра Армении, госсекретаря США и президента Азербайджана

Լուսանկարը՝ ՀՀ կառավարության լրատվականի

На полях Мюнхенской конференции по безопасности состоялась трехсторонняя встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, государственного секретаря США Энтони Блинкена и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра Армении, в ходе встречи были затронуты ход работы над проектом мирного договора между Арменией и Азербайджаном, а также вопросы разблокирования региональных транспортных инфраструктур и осуществления делимитации между двумя странами в соответствии с достигнутой в Праге договоренностью.

«Премьер-министр Пашинян подтвердил нацеленность армянской стороны на подписание такого соглашения, которое действительно будет гарантировать долгосрочный мир и стабильность в регионе.

В то же время Никол Пашинян подчеркнул факт незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора и начавшегося вследствие этого гуманитарного, экологического и энергетического кризиса в Нагорном Карабахе.

Была подчеркнута важность обеспечения продолжительности мирного процесса между Арменией и Азербайджаном», - говорится в сообщении.

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