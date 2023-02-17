Спустя 30 лет мы довольно близки к нормализации армяно-турецких отношений - Ален Симонян

По убеждению председателя Национального собрания Армении Алена Симоняна, с учетом создавшихся геополитических реалий нормализация армяно-турецких отношений сегодня более возможна, чем в прошлом, в том числе учитывая экономические интересы.

«Спустя 30 лет, можно сказать, мы довольно близки к этому. Если турецкая сторона проявит достаточную волю и решительность, думаю, мы решим этот вопрос, - сказал он, продолжив: - На фоне конфликта между миром и Россией, когда многие границы закрыты, экономическая мотивация может и должна сыграть свою положительную роль в этом процессе. Вот почему я считаю это немного более реальным, чем в прошлом».

Между тем, оппозиция утверждает, что реального процесса нормализации армяно-турецких отношений нет.

«Обманывают общественность, что строительство Анийского моста - это новая договоренность», - сказал депутат оппозиционной фракции «Айастан», член партии АРФ «Дашнакцутюн» Гегам Манукян, напомнив, что еще в 2017-м, а затем и в 2019 году турецкая сторона периодически говорила о ремонте исторического Анийского моста на армяно-турецкой границе, но никаких действий так и не предприняла.

О ремонте Анийского моста турецкая сторона говорила также в 2010 году, еще 13 лет назад, заявив, что есть предварительная договоренность между правительствами Армении и Турции о восстановлении главного моста, соединяющего приграничные населенные пункты Харьков в Армении и Ани в Турции. В то время автором инициативы был Фонд экономической политики Турции.

«Еще не было никакого процесса армяно-турецкой нормализации, не было 44-дневной войны, в которой Турция принимала активное участие, и на самом деле работы по ремонту Анийского моста не имеют никакого отношения к сегодняшнему армяно-турецкому диалогу», - заявил депутат.

Оппозиционный депутат поставил под сомнение целесообразность задействования моста Маргара

Гегам Манукян также поставил под сомнение целесообразность задействования моста Маргара на армяно-турецкой границе, задавшись вопросом: даже если он будет открыт для граждан третьих стран, кто будет им пользоваться?

«Когда говорят об открытии границы для третьих стран, все недоумевают, что это значит, ведь район рядом с мостом Маргара - это вообще не очень развитый туристический регион Турции, к тому же он малонаселенный и неинтересный с точки зрения туризма. Кто в таком случае будет пересекать всю территорию Турции, переходить мост Маргара в Гюмри с паспортом гражданина третьей страны, а потом, допустим, ехать в Грузию?» - сказал он.

Манукян считает, что Турция делает лишь небольшие символические жесты, которые не будут иметь никакого практического результата для Армении. «Власти Армении пытаются представить собственному обществу эти жесты как исторические события, но как свидетельствует та же пресс-конференция Чавушоглу-Мирзоян, Турция продолжает обусловливать все свои отношения с Арменией переговорами между Азербайджаном и Арменией и продолжает говорить на том же языке предусловий», - отметил депутат.

Кстати, депутат от оппозиции подозревает, что армянская сторона передала Азербайджану доработанный вариант мирного договора через Турцию. Депутат готовит запрос в МИД, чтобы выяснить это.

«Показательно, что в тот день, когда предложение Армении было передано Азербайджану, Арарат Мирзоян находился в Турции, есть также мнения экспертов, что проект был передан через Турцию», - сказал Манукян.

Между тем, спикер НС Ален Симонян не понимает сути подозрений оппозиции. «Ничего подобного я не знаю, по имеющимся у меня сведениям ничего подобного нет, но даже если и есть, то что с того, в чем проблема? Даже если что-то подобное произошло, я не думаю, что в плане передачи будет сформировано посредничество, потому что с учетом турецкого присутствия в Азербайджане переоценить роль турок и превращать в некий политический пассаж, мол смотрите, так передали... Важно принести мир нашей стране, важно обеспечить безопасность наших границ», - сказал он.

Армяно-турецкий диалог активизировался в последние дни, когда после землетрясения в Турции Ереван направил в зону бедствия спасателей и гуманитарную помощь. После этого министр иностранных дел Армении поехал в Анкару. В ходе визита Арарата Мирзояна сопровождал спецпредставитель Армении в процессе нормализации армяно-турецких отношений Рубен Рубинян. В интервью турецкому агентству «Анадолу» Рубинян выразил надежду, что между двумя странами «будет установлен постоянный мир». Подчеркнув, что по некоторым вопросам была достигнута договоренность с министром иностранных дел Чавушоглу, армянский чиновник отметил, что армяно-турецкая нормализация станет гарантией стабильности и мира в регионе, экономического сотрудничества и партнерства в других сферах.