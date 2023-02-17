Два года пребывания наблюдателей ЕС в Армении «могут стать судьбоносными для региона»

Что даст развертывание наблюдателей?

Сможет ли новая миссия Евросоюза вытеснить Россию из процесса армяно-азербайджанского урегулирования, что даст размещение наблюдателей? По убеждению эксперта центра «Карнеги» Кирилла Кривошеева, если европейцы действительно обеспечат Армении относительный покой, а в случае его нарушения — прямо заявят, что это вина Баку, никто уже не сможет сказать, что Еревану следует опираться лишь на Россию.

«После войны 2020 года ситуация на международно признанной границе Армении и Азербайджана тоже заслуживает самого пристального внимания. Там уже не раз случались масштабные обострения с большим количеством жертв — так Баку пытается показать Еревану, что его ждет, если не подписать мирный договор на нужных азербайджанской стороне условиях», - пишет Кривошеев в статье «Другой посредник. Что изменит приезд на армянскую границу миссии ЕС» и отмечает, что хотя число и полномочия европейских наблюдателей, которые будут размещены на территории Армении в ближайшее время, не столь впечатляющи, тем не менее двухлетний срок их развертывания «выглядит как заявка на что-то серьезное».

По мнению российского эксперта, эти два года могут стать судьбоносными для региона, и «логика Еревана, который считает подключение европейцев своей большой дипломатической победой, понятна».

«Армении нужен кто-нибудь, кто в случае следующего обострения на границе не постесняется публично констатировать: Азербайджан действительно атакует международно признанную армянскую территорию и в ходе боев стремится занять там важные высоты», - поясняет Кривошеев.

«Пока Москва теряет доверие армян, Евросоюзу логично наращивать свое присутствие»

Автор статьи отмечает, что потребность в европейском участии возникла из-за того, что Россия и ОДКБ отказались взять на себя эту роль. По словам аналитика, армяне убедились в этом многократно: «например, в мае 2021-го и особенно в сентябре 2022 года, когда азербайджанские войска обстреливали Джермук, курортный город в 13 километрах от границы».

«Хотя у России и ОДКБ есть союзнические обязательства перед Арменией, все происходящее на границе с Азербайджаном они интерпретируют подчеркнуто нейтрально. Оккупацию армянской территории они не подтверждают и не отрицают, ссылаясь на то, что граница не делимитирована», - пишет аналитик центра «Карнеги», отмечая, что союзники Еревана предпочитают использовать такие формулировки, как «пограничный инцидент», хотя в таких «инцидентах» гибнут десятки людей и страдает гражданская инфраструктура. «При этом провластные эксперты в самом Азербайджане не скрывают истинную природу этих обострений — они нужны Баку для того, чтобы принудить Ереван подписать мирный договор на нужных условиях», - подчеркивает эксперт.

В такой ситуации, по мнению аналитика, сотрудничество с Евросоюзом стало для Армении одной из немногих возможностей как-то усилить свои позиции.

«Пока Москва теряет доверие армян, демонстрируя неспособность надавить на Азербайджан, Евросоюзу логично наращивать свое присутствие. Да, наблюдательная миссия из ста человек - это не самый смелый шаг, но и его достаточно, чтобы подогреть прозападные настроения в Армении», - пишет эксперт центра «Карнеги», напоминая о заявлении главы европейской дипмиссии Жозепа Борреля, открыто назвавшем миссию «новым этапом вовлечения ЕС в ситуацию на Южном Кавказе».

Касаясь нервной реакции Москвы, автор статьи констатирует, что «у российских пограничников было достаточно шансов отреагировать на ситуацию на земле еще во время сентябрьских боев, но они предпочли их не использовать».

Не геополитический выбор, а вынужденная мера

«Армения старается лишний раз не провоцировать Россию и тщательно подчеркивает, что до обращения к ЕС пробовала обращаться в связанные с Москвой структуры, но нигде не встретила понимания, - пишет Кривошеев и заключает: - Приглашение европейских наблюдателей для Еревана - это не геополитический выбор, а вынужденная мера».

В то же время аналитик центра «Карнеги» подчеркивает, что Евросоюз, как и Москва, не может быть абсолютно объективен в в отношении Южного Кавказа, особенно в условиях энергетического кризиса.

«Тем не менее европейцы могут стать для армян более надежными адвокатами не только из гуманизма и заботы о верховенстве международного права. Миссия открывает для ЕС еще одну возможность потеснить Москву на Южном Кавказе», - пишет Кирилл Кривошеев.

Баку все равно придется иметь дело с результатами работы миссии

«Пока в Баку бравируют тем, что у них нет обязательств как-то реагировать на работу европейской миссии. Однако иметь дело с результатами ее работы им все равно придется - ведь они лягут на стол Шарлю Мишелю, который занимается армяно-азербайджанским вопросом от лица ЕС», - подчеркивает аналитик, высказывая мнение, что аргумент о том, что «мы можем сколь угодно глубоко заходить на армянскую территорию, потому что они до сих пор не подписали мирный договор и 27 лет оккупировали 20% нашей территории», который Баку использует для внутренней аудитории, вряд ли сработает в разговоре с Брюсселем.

Российский эксперт констатирует, что работа над армяно-азербайджанским мирным договором действительно замедлилась, по его мнению, армянская сторона не без оснований полагает, что неразумно предпринимать такое судьбоносное решение, когда весь мир занят Украиной.

В Армении надеются, что за два года мир станет более предсказуемым

Аналитик центра «Карнеги» предполагает, что в Армении надеются, что за два года развертывания миссии ЕС мир станет более предсказуемым, как минимум к тому времени снизится интенсивность боевых действий в Украине, что позволит России и Западу уделять больше времени закавказским делам или предложить региону что-то новое.

«Конечно, такие надежды трудно назвать продуманной стратегией, но Армения давно научилась не строить далеко идущих планов, скорее - день простоять и ночь продержаться», - отмечает Кривошеев.

«В ноябре и декабре присутствие всего 40 европейских наблюдателей помогло снизить обстрелы и избежать принуждения к новым уступкам. Есть шанс, что это сработает и теперь», - резюмирует российский эксперт Кирилл Кривошеев.