Со следующей недели все школы в Карабахе будут открыты - министр образования

В условиях зимних холодов в Нагорном Карабахе снова нет газа. Из Степанакерта, сообщают, что вчера Азербайджан в очередной раз перекрыл подачу газа. А единственная линия электропередач, идущая из Армении в Карабах, повреждена с 9 января. Электроэнергия, производимая в Карабахе в ограниченном объеме, жителям доступна всего несколько часов в день.

Из-за отсутствия отопления и питания с конца декабря в Карабахе закрыты детские сады. Школы открылись частично. В основном для старших классов, которые являются выпускными. Действующие школы отапливаются дровяными печами.

«Детские сады давно закрыты, еще до Нового года, уже 29 декабря стало ясно, что мы не сможем их открыть после Нового года, потому что нет поставок продуктов питания и прочего, то есть, школы уже после Нового года мы не открыли», - в беседе с Радио Азатутюн сказала министр образования Карабаха Асмик Минасян, добавив, что со следующей недели они намерены открыть все школы, что бы ни случилось.

В школах, отапливаемых дровяными печами, занятия организуют в несколько смен, постараются разместить всех учащихся. «У нас есть школы, которые отапливаются дровами, где вторая смена свободна, или в тех же школах, где мы установили печи для 9-12 классов, мы попытаемся организовать вторую смену для других учеников тех же школ. И в ближайшие дни, наверное, все школы будут работать», - отметила она.

Единственная дорога, соединяющая Карабах с Арменией и внешним миром, закрыта уже 67 дней, 120 тысяч жителей Карабаха более двух месяцев лишены элементарных прав. Некоторые виды продуктов питания доступны людям только по талонам, а фруктов и овощей по-прежнему не хватает. Через несколько дней фрукты, овощи, яйца и стиральный порошок станут продаваться по талонам, каждый член семьи получит по 3 кг овощей и 2 кг фруктов на 15 дней. «Люди знают, что по талонам они смогут получать продукты в том количестве, которое им полагается, и сейчас в этом вопросе немного спокойнее», - сказала Ани, жительница Беркадзора, расположенного недалеко от Степанакерта.

По ее словам, серьезной проблемой стало достать автомобильное топливо, из-за чего ее работа усложнилась, она организатор детских праздников. Бензина давно нет, газ ограничен, машину не всегда удается заправить, заказы очень часто приходится отменять.

Гуманитарный груз также с трудом доходит до Карабаха. Запланированный к Новому году груз Всеармянского фонда «Айастан» и других благотворительных организаций прибыл в Карабах несколько дней назад, с декабря он находился в Горисе, сообщает представительство Карабаха в Армении.

«На прошлой неделе 60 из 100 тонн груза Всеармянского фонда были доставлены в Арцах [Нагорный Карабах – ред.] при посредничестве российских миротворцев, в их сопровождения и их транспортными средствами», - сообщила секретарь представительства Карабаха в РА Армине Айрапетян.

Гуманитарный кризис день ото дня обостряется. Дело дошло и до природы, на сегодняшнем заседании правительства выразил обеспокоенность премьер-министр Пашинян. «Параллельно разворачивается экологический кризис, потому что население Нагорного Карабаха вынуждено использовать дрова для отопления своих квартир и других бытовых нужд, для чего вырубаются леса. Это, по сути, неоспоримое доказательство того, что экологические мотивы блокады Лачинского коридора вымышлены, а действия Азербайджана преследуют цель завершить политику этнической чистки армян Нагорного Карабаха», - сказал он.

По словам Пашиняна, международному сообществу постепенно становится все более очевидно, что экологические опасения азербайджанцев вымышленные. «Неслучайно Международный институт Лемкина по предотвращению геноцида трижды за последние три месяца выступал с заявлением по поводу незаконной блокады Лачинского коридора и риторики азербайджанского руководства. В последнем подобном заявлении, опубликованном 18 января 2023 года, Институт Лемкина просит мировых лидеров серьезно отнестись к угрозе геноцида армян в Нагорном Карабахе», - отметил премьер-министр.

Два дня назад в сопровождении Красного Креста в больницы Еревана были доставлены семь человек с тяжелыми онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Трое лечащихся пациентов вернулись в Карабах. Плановые операции в медицинских учреждениях Карабаха до сих пор приостановлены, четверо детей находятся в реанимационном отделении.