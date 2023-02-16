В Госдепе США ответили Володину

«Наш посыл самим сторонам, как Армении, так и Азербайджану, а также всему региону заключается в необходимости найти способ ослабления напряженности, вернуть ситуацию на путь всеобъемлющего и прочного мира. Мы участвуем в этих усилиях как на двусторонней основе, так и на многосторонней основе, и мы собираемся продолжать делать все, что могут делать Соединенные Штаты, непосредственно со сторонами, через различные институты и группы для продвижения этого процесса», — заявил Прайс.

В ходе вчерашнего брифинга официальный представитель Госдепа США также отреагировал на сделанное на днях заявление спикера Госдумы России Вячеслава Володина, заявив, что «Россия пытается навязать свою волю суверенным странам».

«Наиболее отчетливо мы видим это в случае с Украиной, куда Россия со всей жестокостью направила свои войска, чтобы попытаться навязать свою волю народу Украины, свергнуть украинское правительство и лишить Украину суверенитета», - заявил Прайс, добавив, что Россия действует также в случае с некоторыми странами региона, применяя при этом чуть менее радикальную тактику.

«Устав Организации Объединенных Наций, международное право, Всеобщая декларация прав человека — все они защищают концепцию территориальной целостности, суверенитета или независимости. И именно эти элементы Россия нарушает в случае с Украиной, а в некоторых случаях и в случае со странами, находящимися далеко от Украины», — заявил Нед Прайс.

Несколько дней назад в ходе встречи с председателем Милли Меджлиса Азербайджана в Москве спикер Госдумы России заявил, что вовлечение Европарламента и ПАСЕ в процесс решения карабахского конфликта «создаст все новые и новые проблемы».

«А те, кто делают заявления в сторону европейских институтов, могут просто страну потерять», - заявил Володин, призвав выполнять положения трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении.