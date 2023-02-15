Между Первопрестольным Эчмиадзином и властями есть разногласия - Католикос

Католикос всех армян Гарегин Второй впервые публично признал наличие разногласий между Первопрестольным Святым Эчмиадзином и правительством Никола Пашиняна. Об этом он сказал в интервью газете «Грапарак». Католикос не уточнил, по каким именно вопросам имеются разногласия. Директор информационной системы Первопрестольного Святого Эчмиадзина иерей Есаи Артенян также не захотел раскрывать скобки.

«Даже если они ненавидят друг друга, не знаю, ненавидят они друг друга или любят, но даже если они ненавидят друг друга, они оба несут ответственность за страну, общество, народ, за общую социальную солидарность», - сказала этнограф Грануш Харатьян.

Она не помнит, чтобы церковь и власть так открыто говорили о разногласиях. Даже взаимная симпатия, по впечатлению этнографа, была сдержанной. Она отметила, что даже если у них есть глубокие противоречия, власть должна стараться сглаживать острые углы. «Эти два важнейших института обязательно должны по крайней мере действовать согласовано, даже если они безмолвно сталкиваются друг с другом», - сказала Харатьян.

Противоречия между премьер-министром и Первопрестольным Эчмиадзином обострились после 44-дневной войны, когда начались акции протеста с требованием отставки Пашиняна. Звучали призывы к отставке из различных структур, впервые в истории независимой Армении к требованию присоединился и Первопрестольный Эчмиадзин. Во избежание потрясений, возможных столкновений и трагических последствий в общественной жизни Католикос также призвал Пашиняна сложить полномочия. Пашинян, в свою очередь, раскритиковал духовную элиту. Через несколько месяцев после заявления Католикоса, во время избирательной кампании по выборам в парламент 2021 года, он напомнил о коррупционерах. «Кто больше компрометирует церковь - коррупция, причастные к коррупции священнослужители или те люди, которые, критикуя, хотят, чтобы наша церковь была лидером наших душ, наших умов и наших сердец? Но на оскорбительные высказывания тех священнослужителей я не отвечал и сейчас не буду отвечать», - сказал премьер-министр.

Противоречия между Католикосом и премьер-министром видны даже в дни государственных и религиозных праздников. Чиновники не принимают участия в рождественской службе, по случаю Дня Независимости и Дня Армии священнослужители поднимаются на «Ераблур» отдельно.

После прихода Пашиняна к власти начались протесты против Первопрестольного Эчмиадзина, но большого резонанса они не получили и затухли. В то время группа граждан требовала отставки Католикоса, пыталась проникнуть в резиденцию Католикоса и заблокировала автомобиль Патриарха. К гражданам присоединились несколько священнослужителей.

После прихода к власти Пашинян часто критиковал поведение священнослужителей, замечал политические интриги, которые его возмущали. Через год после вступления в должность премьер-министра на пресс-конференции он пригрозил, что поставит на колени церковников, если они попытаются строить козни против правительства.

«Когда мы говорим, что не вмешиваемся во внутреннюю жизнь церкви, некоторые священники делают из этого вывод и говорят, что это не похоже на прежнее правительство, это слабое правительство, давайте будем копать под это правительство. Они получат очень сильный ответный удар, будут поставлены на колени в прямом и переносном смысле этого слова», - заявил премьер.

Этнограф Грануш Харатян подчеркивает, что миссия церкви по сохранению духовной и национальной идентичности армянского народа закреплена Конституцией. По ее словам, это должны осознавать все, и государство, и церковь несут ответственность за социальную солидарность.

«Может быть личная нетерпимость в смысле взглядов или в простом человеческом смысле, но и те, и другие несут ответственность: церковь перед своими прихожанами, государство перед своими избирателями, своими гражданами, и зачастую это одни и те же люди», - отметила она.

В отношении политики Пашиняна по вопросу Карабаха церковь придерживается жесткой позиции. Для Высшего духовного совета право народа Карабаха на самоопределение не подлежит торгу.