Глава МИД Армении едет в Турцию

В Анкаре Арарат Мирзоян встретится со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

По сообщению МИД, министр иностранных дел Армении в пострадавшем от землетрясения турецком городе Адыяман встретится с группой армянских спасателей, которые осуществляют поисково-спасательные работы.

В январе в ходе правительственного часа в парламенте Мирзоян заявил, что собирается посетить Турцию для участия в дипломатическом форуме в Анталье. «Так же, как и в прошлом году, я получил приглашение от МИД Турции для участия в дипломатическом форуме в Анталье, и, судя по всему, я буду участвовать в этом форуме, где, как предполагается, также будет встреча и обсуждение».

Министр иностранных дел Армении посещал Турцию в марте 2022 года для участия в дипломатическом форуме в Анталье, где состоялась его встреча с министром иностранных дел Турции.