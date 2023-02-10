В Турции армянские спасатели вытащили из-под завалов ребенка

«Сегодня услышал хорошую новость о том, что наши спасатели вытащили из-под завалов живого ребенка. Это радостное событие». Об этом заявил в телефонном разговоре с корреспондентом радиостанции «Свобода» редактор армянской газеты Стамбула «Акос» Баграт Эстукян.

Уже третьи сутки группа армянских спасателей в составе 27 человек работает в турецком городе Адыяман, пытаясь извлечь из-под завалов пострадавших и тела погибших.

Армения также направила 29 спасателей в соседнюю с Турцией Сирию, также пострадавшую от землетрясения. Посольство Армении в этой стране сообщает, что вместе со спасателями также прибыл самолет с гуманитарной помощью.

Общее число жертв серии разрушительных землетрясений, произошедших в Турции и Сирии 6 февраля уже превысило 22 тысячи.