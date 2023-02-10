В докладе комитета Европарламента содержится призыв к Азербайджану вывести войска с территории Армении

В новом докладе комитета по международным отношениям Европарламента содержится призыв к Азербайджану вывести войска с территории Армении. Любой мирный договор должен включать территориальную целостность Республики Армения, права и безопасность армянского населения Нагорного Карабаха, а также быстрое и безопасное возвращение беженцев и внутренне перемещенных лиц в свои дома, подчеркивается в докладе.

«Доклад об отношениях ЕС-Армения еще раз подтверждает приверженность Европарламента миру в регионе и сотрудничеству между Арменией и ЕС в ряде важных областей. В качестве важного шага в этом направлении мы приветствуем создание миссии ЕС в Армении и призываем правительство Азербайджана гарантировать свободу и безопасность передвижения по Лачинскому коридору, который заблокирован почти два месяца», - заявил докладчик Андрей Ковачев (ЕНП, Болгария) после голосования.

В принятом вчера докладе об отношениях ЕС с Арменией депутаты Европарламента решительно осуждают крупномасштабное военное нападение на Армению со стороны Азербайджана в сентябре 2022 года, которое нарушило предыдущие попытки достижения мира и привело к тому, что азербайджанские силы оккупировали суверенную территорию Армении.

В докладе подчеркивается, что эта последняя агрессия не имеет прямого отношения к многолетнему конфликту вокруг Нагорного Карабаха, а также содержится призыв к властям Азербайджана вывести войска со всех частей территории Армении. Он также призывает правительства обеих стран работать над всеобъемлющим и взаимоприемлемым мирным договором, а также призывает ЕС постоянно участвовать, выступать посредником и эффективно способствовать мирному разрешению этого конфликта.

Депутаты Европарламента подтверждают, что для того, чтобы быть эффективным, любой мирный договор должен включать положения, гарантирующие целостность суверенной территории Армении, права и безопасность армянского населения, проживающего в Нагорном Карабахе и других затронутых конфликтом районах, а также быстрое и безопасное возвращение беженцев и внутренне перемещенных лиц в свои дома.

Лидер демократии на Южном Кавказе

В докладе приветствуется полное вступление в силу Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA) между Арменией и ЕС в марте 2021 года и приверженность Армении его реализации.

Депутаты Европарламента высоко оценивают значительные реформы и процесс демократизации, предпринятые Арменией в последние годы, «в результате которых страна стала лидером демократии в регионе».

Они также призывают ЕС и Армению тесно сотрудничать в реализации текущих и будущих реформ в рамках CEPA, подчеркивая при этом, что рамки охватывают широкий спектр сфер для совместной работы, включая укрепление демократии, верховенства закона и прав человека, содействие экономическому росту и развитию отраслевого сотрудничества.

Кроме того, в докладе признается борьба Армении с преступностью и коррупцией и содержится призыв к правительству продолжать реализацию реформ для укрепления демократических институтов, верховенства закона и независимости судебной системы, несмотря на сложный международный контекст и вызовы, с которыми сталкивается Армения.

Приветствуя улучшение ситуации со свободой СМИ, депутаты Европарламента подчеркивают, что медиасреда страны по-прежнему характеризуется поляризацией, и они обеспокоены случаями разжигания ненависти и физического насилия в отношении журналистов.

Депутаты Европарламента также обеспокоены российскими дезинформационными кампаниями в Армении, направленными против Евросоюза и Запада, и призывают к усилиям по обучению и улучшению разнообразия медиасектора страны и содействию повышению медиаграмотности. Полностью поддерживая усилия правительства Армении по борьбе с дезинформацией, депутаты Европарламента заявляют, что никакие меры не должны приводить к ограничениям журналистов или свободы слова.

Доклад был принят 55 голосами «за» при отсутствии голосов «против» и 5 - воздержавшихся.