По последним данным, среди жертв землетрясения в Турции и Сирии 7 армян

«Дома большинства, даже на первом этаже, полностью в трещинах. Хотя не рухнули, но большинству из них были нанесены большие повреждения. Ужасная ситуация», - сказал Радио Азатутюн Чиришян.

О трагедии, унесшей тысячи жизней, мужчина узнал спустя несколько часов, с тех пор старается постоянно поддерживать связь с родными. К счастью, они не пострадали.

Как будто несчастий, выпавших на долю этой страны и проживающих там армян, было мало, теперь вот это, посетовал мужчина. «Как бы плохо ни было, сейчас ситуация намного хуже, ужасная ситуация. Я бы не хотел, чтобы наши армяне так страдали там, особенно в Сирии», - сказал он.

Дома родителей и брата были повреждены, но устояли. У Армана тоже есть квартира в Алеппо, но он не решается осведомиться о ее состоянии. «Я даже не хочу об этом спрашивать, потому что каждый занят своими проблемами», - сказал он.

Многие сирийские армяне, проживающие в Армении, имеют родственников в Алеппо. У многих, однако, нет желания даже сказать два слова на видеокамеру.

Толчки в зоне бедствия постоянно повторяются. По словам Рубена Геворкяна из Алеппо, большинство армян не ночевали дома, одни ночевали в машинах, другие собрались в церквях и других армянских сооружениях.

Пока сообщается о четырех армянах, погибших в Сирии в результате разрушительного землетрясения. Двое из погибших - мать и сын. Отца и дочь семьи удалось извлечь из-под завалов и доставить в больницу. О личности двух других погибших пока нет информации.

Землетрясение в турецком городе Малатья унесло жизни армянской супружеской пары, позже в больнице скончался их малолетний сын.

По последним данным, число жертв в Турции превысило 3400, в Сирии – 1600 человек.

Вчера правительство Армении сообщило, что обсуждается вопрос об оказании гуманитарной и спасательной помощи в зоне бедствия.

О готовности протянуть руку помощи сегодня в Берлине сообщил и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. «Республика Армения готова оказать помощь, и в настоящее время обсуждается передача товаров первой необходимости в виде гуманитарной помощи в регионы, пострадавшие от землетрясения в Турции и Сирии, а также отправка спасательных отрядов в соответствующие места для оказания помощи на земле», - сказал Мирзоян.

Сегодня пресс-секретарь МИД Армении сообщил, что Армения направляет спасательные отряды в Сирию и Турцию для помощи в поисково-спасательных работах в районах, пострадавших от разрушительного землетрясения,