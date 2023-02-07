Армения получила очередное предложение от Азербайджана по мирному договору - Мирзоян

Армения получила очередное предложение от Азербайджана по мирному договору и работает над текстом. Об этом в Германии в ответ на вопрос Радио Азатутюн заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, не вдаваясь в подробности.

Армянская сторона около месяца назад передала Азербайджану новые предложения по проекту мирного договора. В ответ на вопрос о том, о каких предложениях идет речь и чем они новы, министр Мирзоян отказался раскрыть скобки, сказал, что переговоры по мирному договору являются непрерывным процессом, и напомнил, что в декабре в Москве была запланирована трехсторонняя встреча с министрами иностранных дел России и Азербайджана, однако армянская сторона отложила эту встречу по причине закрытия Лачинского коридора.

«Несмотря на это, мы передали азербайджанской стороне наши новые предложения по мирному договору, и я также должен сообщить вам, что несколько дней назад мы получили очередной ответ и предложения от Азербайджана. Повторяю, это непрерывный процесс, и мы продолжаем работать над текстом, обмениваясь предложениями в несколько этапов и продолжая обсуждение», - сказал глава МИД, подчеркнув, что хотя Лачинский коридор закрыт, все вызовы остаются, по сути, переговорный процесс не стоит на месте, переговоры продолжаются.