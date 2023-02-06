Подача газа в Нагорный Карабах снова заблокирована

В Степанакерте и районах газа нет. В находящемся уже почти два месяца в блокаде Нагорном Карабахе отключения газа стали периодическими, а электричество отключают каждые два часа, поскольку уже около месяца из Армении в Карабах из-за аварии на ЛЭП не поступает и электроэнергия. Ставшие периодическими перебои с подачей газа уже не являются для людей неожиданностью.

В последние дни в магазинах Карабаха наблюдается оживление: скромный ассортимент на прилавках пополнился продуктами, которых не было неделями: фруктами и овощами, сладостями, колбасами, но в ограниченном количестве.

«Сейчас есть оживление, мы брали продукты по талонам, но теперь в магазинах получают овощи и фрукты, есть колбаса», - сказала жительница Степанакерта Зина Наджарян.

По ее словам, очереди тоже относительно уменьшились, но опять же не все есть в магазинах. Люди слышали, что через российских миротворцев в Карабах поступают продукты, которые долгое время были недоступны. Сейчас ждут картофель и капусту. «Была свекла, морковь. Картофель, наверное, будут давать через несколько дней», - сказала женщина.

Некоторые граждане также жалуются на повышение цен. Однако 65-летняя Зина Наджарян говорит, что оно не является повсеместным. «В ближайших к нам магазинах такого нет. А где подобное наблюдается, там их штрафуют», - отметила она.

Государственная комиссия по регулированию экономической конкуренции Карабаха зафиксировала рост цен на некоторые товары неизвестного происхождения в нескольких магазинах и сельскохозяйственную продукцию, продаваемую на улицах.

Как сообщили Радио Азатутюн в регулирующем органе сферы, полностью контролировать механизмы ценообразования невозможно.

«Комиссия в пределах своих полномочий проводит разъяснительную работу с хозяйствующими субъектами для исключения проявления недобросовестного поведения», - сказали в комиссии, добавив, что торговые объекты были предупреждены о необходимости воздерживаться от приобретения продукции по заметно завышенным ценам по сравнению с ценами, действовавшими до блокады, и без обоснованных документов, а также от их реализации. В противном случае они предупреждают, что хозяйствующие субъекты будут наказаны и лишены дальнейших поставок товаров.